أقسام كلية الزراعة 2021 والأورق المطلوبة للقبول.. طنطا والقاهرة

كشفت جامعتا القاهرة وطنطا، عن أقسام كلية الزراعة 2021 والأورق المطلوبة للقبول، وذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2022/2021، بالإضافة إلى تنسيق الكلية بحسب ما أعلنه مكتب التنسيق، وأوضحت الجامعتان أن كلية الزراعة تهتم بتخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل من خلال تدريبهم على أبرز التقنيات الحديثة في التخصص.

أقسام كلية الزراعة جامعة القاهرة 2021

- قسم الأراضي والمياه.

- قسم الميكروبيولوجيا الزراعية.

- قسم النبات الزراعي.

- قسم الكيمياء الحيوية.

- قسم الاقتصاد الزراعي.

- قسم الاجتماع الريفي والإرشاد الزراعي.

- قسم أمراض النبات.

- قسم الصناعات الغذائية.

- قسم الوراثة.

- قسم الحيوان الزراعي والنيماتولوجيا الزراعية.

- قسم الحشرات الاقتصادية والمبيدات.

- قسم الألبان.

- قسم الهندسة الزراعية.

- قسم المحاصيل.

- الإنتاج الحيواني.

- قسم الخضر.

- قسم الفاكهة.

- قسم الزينة.

تعرف على أقسام كلية الزراعة جامعة طنطا 2021

- قسم النبات الزراعي.

- قسم الإنتاج الحيواني.

- قسم البساتين.

- قسم المحاصيل.

- قسم علوم تكنولوجيا الأغذية.

- قسم الوراثة.

- قسم الأراضي والمياه.

- قسم وقاية النبات.

- قسم الهندسة الزراعية.

- قسم الاقتصاد الزراعي.

الأوراق المطلوبة للتقديم لكلية الزراعة

- شهادة الثانوية العامة وصورتان منها.

- شهادة ميلاد كومبيوتر حديثة وصورتان منها.

- عدد 8 صور شخصية.

- صورة من بطاقة الرقم الوقمي.

- بطاقة الترشيح وصورتان منها.

كلية الزراعة جامعة طنطا 2021 تمنح الخريج شهادة عامة

أكد الدكتور محمد السيد عميد كلية الزراعة جامعة طنطا، أن الكلية تعتبر الوحيدة التي تمنح الخريج شهادة شعبة عامة حتى يتمكن الخريج الكلية من العمل في جميع الأقسام التي تنتمي للكلية، لافتاً إلى أنه يجري العمل على افتتاح أربعة برامج دراسية مميزة مع بداية العام الدراسي 2022- 2023، وهي برنامج الهندسة الزراعية وبرنامج النظم الحيوية الزراعات المحمية وبرنامج البيوتكنولوجي وبرنامج اللاند سكيب.

وأضاف «السيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المتوقع استقبال ما يقرب من 500 طالب للعام الدراسي الجديد، مؤكداً أنه جرى الاستعداد للعام الدراسي الجديد واستقبال الطلاب الجدد من خلال تعريفهم بالكلية والبرامج المتاحة بها، لافتا إلى أن الكلية حريصة على تنمية مهارات الطالب وتأهيله لسوق العمل.