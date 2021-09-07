تنسيق كلية الزراعة جامعة المنوفية 2021 للعلمي 69.5%

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، الحدود الدنيا للكليات للشعبة العلمية «علوم»، والشعبة العلمية «رياضية» والشعبة الأدبية، ضمن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 للجامعات الحكومية، حيث كشف وزير التعليم العالي عن الحدود الدنيا لتنسيق كلية الزراعة جامعة المنوفية للشعبة العلمية علوم والشعبة العلمية رياضة، بجانب الكشف عن موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2021 وكذلك الكشف عن الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبتين العلمي والأدبي لطلاب المرحلة الثالثة.

تنسيق كلية الزراعة جامعة المنوفية 2021

وعن تنسيق كلية الزراعة جامعة المنوفية 2021، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس خلال المؤتمر الصحفي، الحد الأدنى للكلية والذي جاء بمقدار 285 درجة بنسبة 69.5% لشعبة علمي علوم، فيما كشفت نتائج تنسيق المرحلة الثانية 2021 هبوط تنسيق كلية الزراعة جامعة المنوفية 2021 للشعبة الرياضية، وقالت وزارة التعليم العالي إنه جرى الانتهاء من توزيع كافة الطلاب على الكليات المختلفة المتاحة بتنسيق المرحلة الثانية 2021، بجانب الكشف على موعد انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب 2021.

تنسيق كلية الزراعة جامعة المنوفية 2021: بدء تقدم الأوراق الأسبوع المقبل

وعن استعداد الطلاب للتقدم بالأوراق الخاصة بهم بعد ظهور نتيجة تنسيق كلية الزراعة جامعة المنوفية 2021 ، كشفت مصادر بالجامعة أن هناك استعدادات تجرى على أعلى مستوى لاستقبال الطلاب خلال الفترة المقبلة خاصة فترة التقديمات لملفات الالتحاق، موضحة أنه تبقى الأوراق سيبدأ خلال الأسبوع المقبل مباشرة، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، والبدء في تنفيذ الخطة الشاملة للتطعيمات ضد فيروس كورونا، والتي ستبدأ بالمرحلة الثالثة المخصصة للطلاب، موضحة أنه يجرى حاليا تطعيم العاملين وأعضاء هيئة التدريس بلقاح كورونا.