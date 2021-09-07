تعرف على خطوات وشروط التحويل بين الكليات والأوراق المطلوبة

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدءاً من غد الأربعاء، موقع التنسيق الإلكتروني أمام طلاب تنسيق المرحلة الأولى 2021، وطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2021، الراغبين في تحويلات تقليل الاغتراب والتحويلات بين الكليات المناظرة وغير المناظرة، وذلك وفقاً للاشتراطات والقواعد التي حددتها وزارة التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، من أجل تحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة بين الطلاب، وكذلك تقليل الاغتراب للطلاب.

التعليم العالي: تحويلات تقليل الاغتراب في حدود الـ10% من إجمالي طلاب المرحلتين

وعن خطوات وشروط التحويل بين الكليات والأوراق المطلوبة في إطار برنامج تقليل الاغتراب 2021، أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيكون من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق: www.tansik.egypt.gov.eg وستجري إتاحته للطلاب بدءاً من مساء اليوم تجريبياً، على أن يبدأ العمل فعليا بدءا من غد الأربعاء، مؤكدة أن التحويلات ما بين الكليات لتقليل الاغتراب سواء بين الكليات المناظرة أو الكليات غير المناظرة ستكون في حدود نسبة الـ10% من إجمالي عدد الطلاب المقبولين بالمرحلتين، على أن يغلق باب تحويل الاغتراب الأحد المقبل.

التعليم العالي: الإلتزام بقواعد التوزيع الجغرافي لتقليل الاغتراب 2021

وحددت الوزارة عددا من القواعد والشروط المنظمة التي جرى إقرارها من المجلس الأعلى للجامعات، والمتمثلة في الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي والتحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى لكل قطاع، وأن يكون التحويل عن طريق الموقع الإلكتروني للتنسيق، وأن يكون التحويل باستيفاء الحد الأدنى للكلية التي يرغب الطالب في التحويل إليها، مع التشديد على أنه لا توجد أي تحويلات ورقية، وأن يكون التحويل لمرة واحدة فقط، وضرورة استيفاء متطلبات التحويل المتمثلة في اجتياز اختبارات القدرات للكلية التي يشترط الالتحاق بها.

وحددت وزارة التعليم العالي، عددا من القواعد أيضا تتمثل في أن تكون المفاضلة بين الطلاب الراغبين في التحويلات لتقليل الاغتراب 2021 على أساس مجموع درجات شهادة الثانوية العامة.