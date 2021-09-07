كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة تنسيق كلية الزراعة جامعة طنطا 2021، في مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، أمس، مؤكدا أن الحد الأدنى لتنسيق الكلية هو 293 درجة، موضحا أن الكلية جاءت ضمن قائمة الكليات التي تصدرت المرحلة الثانية المتاحة لطلاب الشعبة العلمية، لافتا إلى أنه تم إعلان الكليات المتاحة أمام طلاب الثانوية في المرحلة الثالثة.

تعرف على نتيجة تنسيق كلية الزراعة جامعة طنطا 2021

وأضاف «عبد الغفار» في تصريحات له، أن نتيجة تنسيق كلية الزراعة جامعة طنطا 2021، تم إعلانها أمس، ضمن إعلان الحدود الدنيا للكليات المتاحة لطلاب شعبة علمي رياضة وعلوم، في تنسيق المرحلة الثانية، لافتا إلى أن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية متاحة على موقع التنسيق الإلكتروني، مشددا على الطلاب بضرورة طباعة استمارة الترشيح وتسليمها ضمن الأوراق المطلوبة للتقديم للكلية.

كلية الزراعة جامعة طنطا 2021 تؤهل الطالب لسوق العمل

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد السيد، عميد كلية الزراعة جامعة طنطا، أنه تم الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021-2022 واستقبال الطلاب الجدد، موضحا أنه سيتم تعريف الطلاب في الأسبوع الأول من الدراسة بالكلية والبرامج المتاحة بها، لافتا إلى أن الكلية حريصة على تنمية مهارات الطالب وتأهيله لسوق العمل.

كلية الزراعة جامعة طنطا 2021 تمنح الخريج شهادة عامة

وأضاف «السيد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كلية الزراعة جامعة طنطا 2021 تعتبر الكلية الوحيدة على مستوى الجامعات الحكومية التي تمنح الخريج شهادة شعبة عامة أي أن خريج الكلية يستطيع العمل في جميع الأقسام التي تنتمي للكلية.

افتتاح أربعة برامج مميزة بكلية الزراعة بجامعة طنطا مطلع 2022-2023

وتابع عميد كلية الزراعة، أنه يُجرى العمل على افتتاح أربعة برامج دراسية مميزة مع مطلع 2022-2023 وهي برنامج الزراعات المحمية وبرنامج الهندسة الزراعية وبرنامج النظم الحيوية وبرنامج البيوتكنولوجي وبرنامج اللاند سكيب، لافتا إلى أنه من المتوقع استقبال ما يقرب من 500 طالب للعام الدراسي الجديد.

تعرف على أقسام كلية الزراعة جامعة طنطا 2021

- قسم البساتين.

- قسم المحاصيل.

- قسم النبات الزراعي.

- قسم الإنتاج الحيواني.

- قسم علوم تكنولوجيا الأغذية.

- قسم وقاية النبات.

- قسم الهندسة الزراعية.

- قسم الوراثة.

- قسم الأراضى والمياه.

- قسم الاقتصاد الزراعي.