يبحث الآلاف من المرشحين لكليات الزراعة والعلوم على مستوى الجامعات المصرية من المرحلتين الأولى والثانية لشعبة علمي علوم ورياضة، عن شروط الالتحاق بقسم البيوتكنولوجى كلية الزراعة جامعة المنصورة 2021 -2022، خاصة بعد إعلان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية والحدود الدنيا للكليات المختلفة، خاصة الحدود الدنيا لكليات الطب البيطري والهندسة والفنون التطبيقة والفنون الجميلة والتمريض والآداب والتجارة.

تعرف على شروط الالتحاق بقسم البيوتكنولوجي كلية الزراعة جامعة المنصورة 2021

وعن شروط الالتحاق بقسم البيوتكنولوجي كلية الزراعة جامعة المنصورة 2021، أوضحت مصادر أن تخصص البيوتكنولوجي هو عبارة عن تطبيق لعلم الكائنات الحية، وذلك من أجل إنتاج بعض المنتجات الصناعية، وتنقسم لـ3 أنواع من الكليات والبرامج، موضحة أن شروط الالتحاق بالقسم تتمثل في الحصول على المجموع المؤهل للكلية من قبل مكتب التنسيق، وأن يكون الحاصل على الثانوية العامة علمي علوم أو علمي رياضة، وأن يكون الطالب حديث التخرج، والدراسة بها تكون سنتين أو ثلاث سنوات بعد السنة التمهيدية، ويحصل الطالب على البكالوريوس من الكلية وليس من القسم، وتكون الدراسة بالقسم بنظام الساعات المعتمدة.

شروط الالتحاق بقسم البيوتكنولوجي كلية الزراعة جامعة المنصورة 2021

وتستعرض «الوطن»، أبرز شروط الالتحاق بقسم البيوتكنولوجي كلية الزراعة جامعة المنصورة 2021:

** القبول بالكلية وفقاً للحد الأدنى لها من قبل مكتب التنسيق

** الترشح للقسم عن طريق مجموع المواد العلمية

** إجادة الطالب واجتيازه اختبارات الأحياء والكيمياء والفيزياء واللغة الأجنبية

مجالات العمل لخريجي قسم البيوتكنولوجي كلية الزراعة جامعة المنصورة

** أبرز مجالات العمل تكون في شركات الأدوية وشركات تطوير الزراعات وشركات البحث العلمي وشركات تنقية المياه وكذلك الشركات الصناعية المنتجة للمواد الكيماوية الألياف والفيتامينات.