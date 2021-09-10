بسبب فرن.. نفوق 11 جاموسة و33 خروفا في حريق 3 حظائر بالمنيا

اندلع حريق هائل داخل 3 حظائر ملحقة بالمنازل في عزبة «صلاح الدين» التابعة لقرية «البرجاية» بمركز المنيا، مساء اليوم الجمعة، نتج عنه نفوق 11 رأس ماشية "جاموس"، و33 خروفا، دون وقوع أي إصابات أو أضرار بشرية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده والسيطرة عليه قبل امتداده للمنازل المجاورة.

وتلقت أجهزة الأمن بالمحافظة إخطارا من غرفة عمليات النجدة باندلاع حريق بأحد منازل عزبة «صلاح الدين»، المجاروة للطريق الدائري بغرب مركز المنيا وتتبع الوحدة المحلية لقرية «البرجاية»، نتج عنه نفوق 11 رأس ماشية «جاموس»، و33 خروفا، دون إصابات أو أضرار بشرية.

التحريات: فرن بلدي سبب الحريق

انتقلت قيادات مديرية أمن المنيا، واللواء ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا للإشراف علي جهود إخماد الحريق الذي طال 3 حظائر ملحقة بمنازل متجاورة.

وأفادت التحريات الأولية التي أجرتها المباحث أن سبب اندلاع الحريق تطاير ألسنة نيران من فرن بلدي أثناء إعداد الخبز «البتاو»، داخل أحد المنازل الريفية في العزبة، وبسبب وجود عشب جاف «بوص»، انتشر الحريق بالمنزل ثم امتدت ألسنة النيران إلي أطراف المنزل ومن ثم لـ3 حظائر لتربية المواشي ونتج عن ذلك نفوق 11 رأس ماشية جاموس، و33 خروفا.

تم التحفظ على مكان الحريق لحين إخطار المعمل الجنائي للمعاينة ومعرفة أسباب نشوبه، وتم فصل التيار الكهربائي والمياه عن المنطقة تحسبا لحدوث ماس كهربائي قد يؤدي إلي اشتعال الحريق مرة أخرى، وجرى إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق والتصرف وقررت استعجال تحريات المباحث الجنائية حول الظروف والملابسات وحصر التلفيات.