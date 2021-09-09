نشوب حريق هائل في مراكب الصيد بميناء «برنيس» جنوب البحر الأحمر

نشب حريق هائل بعدد من مراكب الصيد على رصيف ميناء الصيد بمنطقة برنيس جنوب محافظة البحرالأحمر، وتمّ الدفع بعدد من «لنشات الإطفاء» والتي تحركات إلى مكان الحريق بالميناء، وجار السيطرة على الحريق وتمّ إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

النيران تلتهم 4 مراكب على رصيف ميناء الصيد

وقالت مصادر لـ«الوطن»، إنَّ النيران التهمت 4 مراكب من أصل 18 مركبًا كانوا على أرصفة الميناء، وأكّدت المصادر أنَّهم كانوا في مرحلة الصيانة والتجهيز.

وأضافت المصادر، أنَّ الجهات المختصة تتعامل مع الحريق، لافتًا إلى أنَّ المراكب تتبع عدد من صيادي محافظة كفر الشيخ، مؤكّدًا أنَّ الحريق بدأ بمركب واحدة وامتد إلى 3 مراكب أخرى.

كانت غرفة عمليات البحر الأحمر، تلقت إخطارًا بنشوب حريق هائل في ميناء الصيد «برنيس» وجارِ الوقوف على سبب الحريق، فيما لم يتبين حتى الآن وجود خسائر بشرية من عدمه.

تفاصيل مصرع وإصابة 4 معلمين في حادث بطريق الغردقة رأس غارب

وفي سياق آخر، شهدت مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، حادثًا مروعًا بطريق بـ«الكيلو 90» طريق «رأس غارب - الغردقة» وأسفر عن مصرع اثنين من مراقبي لجان الثانوية العامة بينما أصيب اثنان آخران وجميعهم في العقد الخامس، وتمّ استدعاء أكثر من سيارة إسعاف ونقل الجثة لمشرحة مستشفى رأس غارب المركزي، ونقل المصابين لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.