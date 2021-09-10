خطوات وشروط تقديم طلاب الشهادة الإعدادية «عام» في المعاهد الأزهرية

تزايدت عمليات البحث عبر محركات البحث مؤخرا عن خطوات تقديم طلاب الشهادة الإعدادية «عام» في المعاهد الأزهرية والأوراق والشروط المطلوبة، وهو ما تستعرضه «الوطن» من خلال السطور التالية، حتى تساعد الطلاب في النظام العام على التقديم في الشهادة الإعدادية بالمعاهد، وما هي الشروط والأوراق المطلوبة من أجل التقديم في المعاهد الأزهرية في العام الدراسي الجديد 2021 - 2022.

خطوات تقديم طلاب الشهادة الإعدادية

وحول خطوات تقديم طلاب الشهادة الإعدادية «عام» في المعاهد الأزهرية والأوراق والشروط المطلوبة، وضع قطاع المعاهد الأزهرية، 4 شروط مطلوبة من أجل تمكن الطالب الراغب في التقديم بالشهادة الإعدادية «عام» في المعاهد الأزهرية، وقد جاءت الشروط عبر صفحة المكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية على «فيس بوك»، كالتالي:

- أول شروط تقديم طلاب الشهادة الإعدادية عام في المعاهد الأزهرية، حصول التلميذ على نسبة 70% من المجموع الكلي لدرجات الشهادة الإعدادية العامة.

شروط تقديم طلاب الشهادة الإعدادية

- ومن شروط تقديم طلاب العام للالتحاق بالمعاهد الأزهرية، ألا يقل مجموع الطالب في مادة اللغة العربية عن 70%.

- ويعتبر حصول التلميذ على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 -2021، من أهم الشروط المطلوبة لالتحاق الطالب في النظام الدراسي العام، بالمعاهد الأزهرية.

- اجتياز التلاميذ اختبار البرنامج التأهيلي المعتمد من الأزهر الشريف على أن يعقد لهم مع امتحان الشهادة الإعدادية بفصليها للعام الدراسي 2021-2022.

الشهادة الإعدادية بمعاهد الأزهر

وقد شرح قطاع المعاهد الأزهرية، فكرة البرنامج التأهيلي، حيث أكد أن فكرة البرنامج التأهيلي، عبارة عن عام دراسي، وفي نهاية العام الدراسي، وإذا اجتازه الطالب، وقتها يعامل معاملة الطالب الحاصل على الشهادة الاعدادية، ومن ثم ينتقل الطالب للصف الأول الثانوي في العام الدراسي 2022-2023.

نتيجة الدور الثاني للقراءات

وبلغت نسبة النجاح لشهادة إجازة التجويد 87.64%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 520 طالبًا ‏وطالبة، وهي نتجة الدور الثاني التي اعتمدها الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، الأربعاء الماضي، لشهادات القراءات ‏‏«التجويد - العالية – التخصص» لمعاهد القراءات.