تعرف على آخر موعد للتحويل بين المعاهد الأزهرية والتربية والتعليم

اهتمام كبير يوليه أولياء الأمور خلال تلك الفترة، بالتزامن مع قرب موعد بدء العام الدراسي الجديد 2022، وتحديدا الدراسة بـ المعاهد الأزهرية، والتي يتساءل البعض عن موعد انتهاء حركة النقل بين المعاهد الأزهرية والتربية والتعليم.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، موعد الفرصة الأخيرة للنقل بين التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية، والخطوات المطلوبة في ذلك وفقا لقطاع المعاهد الأزهرية ووزارة التربية والتعليم، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

ومن المقرر انتهاء الفترة الزمنية المسموح بها لتحويلات الطلاب بين المعاهد الأزهرية والمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، يوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس الجاري.

شروط التحويل بين المعاهد والتربية والتعليم

ونوهت التربية والتعليم، أن التحويل يقتصر بين المعاهد الأزهرية والمدارس التابعة للوزارة للعام الدراسى المقبل، على طلاب مرحلة التعليم الأساسى بداية من الصف الثانى الابتدائى حتى الطلاب المقبولين بالصف الثالث الإعدادى للعام الدراسى المقبل بالمعاهد الأزهرية، إلى الصف المناظر بمدارس التربية والتعليم .

واشترطت الوزارة، أن يتوافق سن قبول الطالب المنقول إلى التعليم العام مع سن القبول بالمدرسة المحول إليها بالتعليم العام حال قبوله ببداية الحلقة الابتدائية التى تقدم للأزهر الشريف، على أن يتقدم ولى الأمر الراغب فى التحويل للأزهر الشريف بإفادة بسن القبول بالمدرسة المطلوب التحويل لها حتى يتحقق الأزهر من تطبيق شرط السن.

وأكدت الوزارة عدم قبول التحويل للملتحقين برياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، وأن يكون التحويل بموافقة الجهة المنقول منها الطالب أولا، ولا يعتد بهذا التحويل إلا بموافقة الجهة المحمول إليها.

ونوهت التربية والتعليم، أنه يشترط لتحويل الطلاب من المعاهد الأزهرية النموذجية أو الخاصة إلى الصفوف المناظرة بالتربية والتعليم «المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة والمدارس الخاصة للغات»، النجاح فى اللغة الأجنبية الأولى ذات المستوى الرفيع واللغة الأجنبية الثانية بجانب دراستهم لمادتى العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى.