بدأ اليوم.. اعرف خطوات التحويل بين المعاهد الأزهرية

يرغب العديد من أولياء الأمور في تحويل أبنائهم من معهد أزهري لآخر، وهناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها من أجل التحويل بين المعاهد والمناطق الأزهرية المختلفة. وتستعرض «الوطن» أبرز ضوابط التحويل بين المعاهد والمناطق الأزهرية إلكترونيًا فقط دون الاعتماد على الطلبات اليدوية، التي بدأت من اليوم الأحد الموافق 5 سبتمبر الجاري وتستمر لمدة أسبوعين، وفقا لموقع الأزهر التعليمي الرسمي.

ضوابط التحويل بين المعاهد والمناطق الأزهرية

- على الطالب أو ولي أمره الدخول على هذا الرابط

- ثم التوجه إلى المعهد المقيد به الطالب، لاستلام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب في المعهد الذي يدرس به، وذلك بعد التأكد من بيانات الطالب، والتأكد من شخصية ولي أمر الطالب (الأب، الجد، من له حق الولاية التعليمية).

- يستخدم الطالب أو ولي الأمر اسم المستخدم وكلمة المرور المستلمة، ويقوم بتحرير طلب التحويل إلكترونيًا، وكتابة البيانات كاملة جيدا والتأكد من صحتها.

- وإذا وجد الطالب أو ولي الأمر خطأ في البيانات، خاصة الرقم القومي، يجب عليه التوجه إلى المعهد للتعديل، واستخراج كلمة مرور جديدة.

- بعد الخطوات السابقة يظهر طلب التحويل للمعهد المحول منه الطالب لإبداء الرأي إلكترونيًا بمعرفة شيخ المعهد، وإعطاء الموافقة في حال قبول تحويله، أو إبداء السبب في حالة الرفض، وعلى المعهد متابعة طلبات التحويل.

- في حالة قبول الطلب يجري تحويل الطلب إلكترونيًا للمعهد المحول إليه الطالب، لإبداء الرأي بمعرفة شيخ المعهد المحول إليه.

- بعد ذلك يجري تحويل الطلب إلكترونيًا للمنطقة الأزهرية التابع لها المعهد لإبداء الرأي، ويمكن للمنطقة متابعة طلبات التحويل من خلال (قائمة بيانات المعهد - طلبات التحويل من الأزهر).

- على ولي الأمر طباعة نسختين من طلب التحويل والتوقيع عليهما والتوجه إلى المعهد لسحب الملف.

- على رائد التحول الرقمي بالمعهد تنفيذ التحويل إلكترونيًا بشكل نهائي على نظام إدارة شؤون الطلاب بعد أن يقوم ولي الأمر بتسليم الملف ونسخة من طلب التحويل.