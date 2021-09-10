المعاهد الأزهرية: 4 شروط لقبول تلاميذ الشهادة الإعدادية العامة بـ70%

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، 4 شروط لقبول التلاميذ الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة والراغبين في الالتحاق بالأزهر الشريف، ومن أبرزها حصول التلميذ على 70% في الشهادة الإعدادية.

المعاهد الأزهرية

وذكر قطاع المعاهد الأزهرية عبر صفحة المكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، أنَّه سيتمّ قبول التلاميذ الحاصلين على الشهادة الإعدادية وَفق القواعد التالية:

1- حصول التلميذ على نسبة 70% من المجموع الكلي لدرجات الشهادة الإعدادية العامة.

2- ألا يقل مجموع التلميذ في مادة اللغة العربية عن 70%.

3- حصول التلميذ على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 -2021 م.

4- اجتياز التلاميذ اختبار البرنامج التأهيلي المعتمد من الأزهر الشريف على أن يعقد لهم مع امتحان الشهادة الإعدادية بفصليها للعام الدراسي 2021-2022 م.

نتيجة الدور الثاني للقراءات

من ناحية أخرى، اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الأربعاء الماضي، نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات ‏‏(التجويد - العالية – التخصص) لمعاهد القراءات، للعام الدراسي1441- 1442هـ 2020-2021م، حيث بلغت نسبة النجاح لشهادة إجازة التجويد 87.64%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 520 طالبًا ‏وطالبة.

كما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات 56.83%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان ‏وعددهم 1153 طالبًا وطالبة بالأزهر الشريف‎، فيما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات 56.45%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم ‏‏941 طالبًا وطالبة، بإجمالي العام لشهادات القراءات 62.62%.‏

محو الأمية

وكان الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، قد وقع بروتوكول تعاون بين الأزهر الشريف والهيئة العامة لتعليم الكبار، والتي تأتي ضمن مبادرة «مصر خالية من الأمية»، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها الهيئة العامة لتعليم الكبار، اليوم الأربعاء بمناسبة فوز مصر بجائزة «اليونسكو» لمحو الأمية وتعليم الكبار، والتي تصادف الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية وذلك بمقر الهيئة.