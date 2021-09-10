«هات قمامة وخد هدايا».. مهرجان النظافة على شواطئ الإسكندرية.. (فيديو)

في بادرة هي الأولى من نوعها، أطلقت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية مهرجان النظافة على 4 من شواطئ الإسكندرية، وتمثل المهرجان في توزيع أكياس قمامة على المصطافين لتجميع القمامة واستبدالها بهدايا قيمة تختلف قيمتها وفقاً لحجم القمامة التي تم تجميعها.

بث مباشر للمهرجان

مبادرة مهرجان النظافة سيتم تطبيقها في مصيف 2022

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنها الجمعة الأخيرة لذروة المصطافين على الشواطئ، الأمر الذي جعلهم يحاولون ترسيخ فكرة النظافة خلال الجمعة الأخيرة لمصيف 2021 تمهيداً لتطبيقها في مصيف 2022.

هدايا مهرجان النظافة على شواطئ الإسكندرية

وأضاف رشاد لـ«الوطن»، أن الإدارة حاولت استخدام نظام التحفيز والتشجيع عبر استبدال أكياس القمامة بهدايا تتراوح قيمتها بقدر حجم الكيس الذي تم تجميع مخالفات فيه من على الشواطئ، حيث تبدأ الهدايا البسيطة من مواد غذائية بسيطة، فيما تتمثل الهدايا الكبرى في الأدوات الدراسية من شنط وكشاكيل وزجاجات مياه بلاستيكية وغيرها من باقي الأدوات.

4 شواطئ تشهد مهرجان النظافة الأول في الإسكندرية

وأوضح أن الإدارة أرادت تشجيع المصطافين ودعمهم بأمور مهمة لهم في تلك الفترة وهي مستلزمات الدراسة التي تبلغ أثمانها مبالغ كبرى على أولياء الأمور، ما يمثل دعما لهم وتشجيعا وترسيخا لقيمة النظافة في مجتمعهم.

وأكد أنه حرص على التواجد في عمليات التوزيع على الشواطئ الأربعة المشاركة في المهرجان: «المندرة، ميامي، السرايا، جليم» لضمان وصول الهدايا لمستحقيها الذين تعبوا في تجميع القمامة والحفاظ على نظافة الشواطئ.

الرعاة تحملوا تكاليف هدايا مهرجان النظافة على شواطئ الإسكندرية

ولفت إلى أن الإدارة لم تدفع أي قيمة مالية في تلك الهدايا، حيث إنها تمت من قبل رعاة قدموا تلك الجوائز، لافتاً إلى حرصه على توعية المواطنين بقيمة النظافة خلال توزيع الهدايا لكي يعرفوهم قيمة النظافة في حياتهم، مؤكداً على حالة السعادة التي انتابت المواطنين فيما يخص ذلك المهرجان الذي سيتم تطبيقه بشكل أكبر في العام المقبل.