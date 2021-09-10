الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة 2021: تشمل 3 أقسام

كشفت جامعة بني سويف التكنولوجية، عن أن الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة 2021، التي تتبع الجامعة، وبحسب بيان عن الكلية، فإنها تهدف إلى استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي حتى يحصل خريجو الكلية على درجات جامعية في مراحل الدبلوم فوق المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا، وتهتم بتوفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة.

تعرف على أقسام الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة 2021

- قسم الصناعات التكنولوجية.

- قسم تكنولوجيا المعلومات.

- قسم تكنولوجيا الطاقة.

تعرف على برامج الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة 2021

- برنامج الميكاترونكس.

- برنامج تكنولوجيا المعلومات.

- برنامج الأوتوترونكس.

- برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة.

تعرف على الشهادات المقبولة بالكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة 2021

- تقبل الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة إتمام التعليم الثانوي الفني نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات وما يعادلها من الشهادات الفنية.

- تقبل الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة وما يعادلها والطلاب الوافدين.

- تقبل الكلية الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام المعاهد الفنية نظام «عامين» بعد المرحلة الثانوية وما يعادلها، وشهادة الدبلوم المهني.

تعرف على شروط الالتحاق بالكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة 2021

- حصول الطالب على الحد الأدنى للقبول بالكلية التي يحددها مكتب التنسيق أو المجلس الأعلى للجامعات.

- اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بالكلية التي يحددها مجلس الجامعة وتجرى وفق القواعد المعمول بها.

- أن يكون الطالب متفرغًا للدراسة بالكلية.

- اجتياز الكشف الطبي الخاص بالكلية.

معامل الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة 2021

معامل الميكاترونكس وتشمل:

- معمل التصنيع بواسطة الحاسب

- معمل المتحكمات الدقيقة

- معمل الهيدروليك والنيوماتيك

- معمل التحكم المنطقي القابل للبرمجة

- معمل المشاريع

معامل تكنولوجيا المعلومات وتشمل:

- معامل البرمجيات

- معامل الشبكات

- معامل التطبيقات

معامل الأوتوترونكس وتشمل:

- معامل الطاقة الجديدة والمتجددة

وفي سياق متصل، كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أن الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة 2021، تقبل طلاب شعبة علمي رياضة وطلاب الدبلومات الفنية، مؤكداً أن الكلية ضمن قائمة الكليات التي بها أماكن شاغرة في تنسيق المرحلة الثالثة.