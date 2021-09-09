«تنسيق الجامعات»: 65 ألف طالب يسجلون رغباتهم للتحويلات لتقليل الاغتراب

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، المشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم ، أن 65 ألف طالب من طلاب المرحلتين الأولى والثانية سجلوا حتى الآن رغباتهم للتحويلات لتقليل الاغتراب. وأضاف «عطا» أن الموقع مستمر فى استقبال رغبات التحويلات حتى 12 سبتمبر 2021، مشدداً على أن التحويلات فى حدود النسبة المقررة 10%، وعبر الموقع الإلكترونى للتنسيق، ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة فى هذا الشأن. وقال د. عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، إن معامل الحاسب الآلى بالجامعات الحكومية مستمرة فى استقبال الطلاب لمساعدتهم على تحويل تقليل الاغتراب، مع ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية.

فتح باب تعديل الرغبات للطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالجامعات الأهلية لمدة 48 ساعة تنتهي السبت

وفى سياق متصل، تقرر فتح باب تعديل الرغبات للطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة)، بدءاً من أمس، ولمدة 48 ساعة، تنتهى الساعة 5 من مساء بعد غد السبت 11 سبتمبر، وذلك فى ضوء الحد الأدنى المعدل الذى أقرته اللجنة العليا لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وأكد المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أنه تقرر استمرار تقدم الطلاب للجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) على الموقع الإلكترونى: http://admission.egypt-hub.edu.eg على أن تُعقد الاختبارات المُوحدة للطلاب الذين استوفوا أوراقهم خلال الفترة المقبلة تباعاً.

وأضاف د. محمد شعيرة، منسق الجامعات الأهلية، أن نظام القبول بالجامعات الأهلية الأربع يعتمد على المجموع الاعتبارى للطالب، ويتم حسابه من خلال مجموع الطالب فى الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة، مُضافاً إليه درجات الاختبار الإلكترونى (70% لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25% للاختبار المعرفى وفقاً لكل قطاع + 5% لاختبار التفكير النقدى)، وتُعقد الاختبارات بمراكز الاختبارات الإلكترونية الحديثة التى أنشأتها الوزارة فى الجامعات المصرية، ويتم توجيه الطالب للمركز الأقرب لسكنه.

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريراً مقدماً من الدكتور محمد حلمى الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، حول قواعد التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية، اعتباراً من الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى الجديد.

وأفاد التقرير بموافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على قواعد التحويل، التى تتطلب استيفاء الطالب لنسبة القبول، فى عام حصوله على الشهادة الثانوية، وأن يكون قد مضى على الطالب سنة دراسية على الأقل، وألا تقل النسبة المئوية لأى من المقررات التى يتم نقلها للطالب عن 60%، وأن يتم تحديد الحد الأدنى للمعدل التراكمى لقبول النقل الطلاب، وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية للجامعات، وألا يكون الطالب قد حصل على عقوبات تأديبية أو تم فصله.

كما تتضمن القواعد وجوب ألا يزيد عدد الساعات المُعتمدة المنقولة للطالب التى درسها خارج الجامعة المحول إليها على 50% من عدد الساعات المعتمدة اللازمة للتخرج، وألا تقل مدة الدراسة فى الكلية المُحول إليها الطالب عن ثلاث سنوات دراسية (للكليات التى تكون مدة الدراسة بها أكثر من أربع سنوات)، وسنتين دراسيتين (بالنسبة للكليات التى مدة الدراسة بها أربع سنوات دراسية)، ونسبة الطلاب المحولين يجب ألا تزيد على 10% من عدد الطلاب المقرر قبولهم سنوياً بالكلية. وأوضح محمد غانم، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أنه بالنسبة للطلاب المُحولين من جامعات خارج مصر لا بد أن يقوموا بتقديم كشف درجات مُوثق من وزارة خارجية دولة المقر والسفارة المصرية بها، وكذلك شهادة تحركات من وزارة الداخلية تُثبت فيها الفترة التى قضاها الطالب أثناء دراسته بالجامعة المُحول منها، وذلك للطلاب المُحولين من جامعات أجنبية إضافة إلى صورة من تصريح الإقامة بالدولة التى بها الجامعة المُحول منها، على ألا تقل مدة إقامة الطالب بالدولة المُحول منها عن عام دراسى كامل.

كما تتطلب القواعد المحتوى الدراسى مُوثقاً من وزارة الخارجية لدولة المقر والسفارة المصرية بها، وأن تكون الجامعة المُحول منها مُعترفاً بها من وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، ولا يُعتبر تسلم أوراق التحويل من الطالب مقبولاً، إلا بعد عمل المقاصة، واعتمادها من السيد رئيس الجامعة وموافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على التحويل.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إلى أنه يجب على الطلاب الراغبين فى التحويل من كلياتهم، الالتزام الكامل بكافة قواعد التحويل التى أقرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، حتى يتم الموافقة على طلب التحويل، وفقاً للقواعد والإجراءات المُنظمة لذلك.

على جانب آخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة طلاب شهادة الدبلومات الفنية 2021 (نظام السنوات الثلاث - نظام السنوات الخمس) للدور الثانى للعام الدراسى 2020/2021، بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، حيث بلغ عدد الطلاب الحاضرين 211628 طالباً، وبلغ إجمالى الطلاب الناجحين 189766 طالباً وطالبة بنسبة 89.67%. وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفنى، إن إجمالى الطلاب الحاضرين قد بلغ (211628)، منهم (2646) نظام السنوات الخمس، و(208982) نظام السنوات الثلاث.

وأضاف «مجاهد» أنه بالنسبة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، هذا العام فهو أول عام لتخريج طلاب من أول ثلاث مدارس تم إنشاؤها على نظام التكنولوجيا التطبيقية، وقد بلغ عدد الطلاب الحاضرين للدور الثانى من مدارس التكنولوجيا التطبيقية 35 طالباً وطالبة وبلغت نسبة النجاح 85.71%، ونسبة نجاح 98.10% للدورين (الأول - الثانى).

«التعليم»: 89.67% نسبة النجاح في الدور الثاني للدبلومات الفنية

وفيما يخص مدارس الإعداد المهنى، قال مجاهد إنه بلغ عدد الطلاب الحاضرين بمدارس الإعداد المهنى بجميع نوعياته التى تضم الفندقى والزراعى والصناعى للدور الثانى 32900 طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 86.98%، ونسبة نجاح 83.79% للدورين (الأول - الثانى) بزيادة مقدارها 1.38% على العام الماضى. وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب الناجحين بالدور الثانى بكافة النوعيات نظام السنوات الثلاث (187120) طالباً وطالبة بنسبة نجاح مقدارها 89.54%، ونسبة نجاح 92.74 للدورين (الأول والثانى) بزيادة مقدارها 4.26% عن العام الماضى.

وبالنسبة لطلاب الدمج، بلغ عدد طلاب الدمج الحاضرين بمدارس التعليم الفنى بجميع نوعياتها التى تضم الفندقى والزراعى والصناعى للدور الثانى 372 طالباً وطالبة بنسبة نجاح 97.04%.