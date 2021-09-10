خبير يوضح خطورة عضة القرش: «شواطئنا خالية من هذه السمكة المفترسة»

واقعة أثارت قلق المصيفين في البحر المتوسط عن «مزاعم تعرض غواص لإصابة من سمكة قرش»، قبل أن تصدر وزارة البيئة بيانا يطمئن المواطنين بشأن الواقعة وأن الجرح «ناتج عن آلة حادة»، حيث زعم غواص تعرضه لهجوم من سمكة قرش داخل إحدى قرى الساحل الشمالي، وأنها «التهمت جزءًا من ذراعه»، لينقل المصاب ويدعى «طارق خلف محمد حامد»، 58 عامًا، إلى مستشفى العلمين المركزي، متأثرًا بجرح متهتك ومفتوح في ذراعه اليسرى مقداره حوالي 5*20 سم، حيث تم تقديم الرعاية الصحية والإسعافات الأولية له.

الأطباء المعالجون: ناتجة عن جرح قطعي بآلة حادة وليس بسبب كائن بحري

وجاء رد الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمثابة مفاجأة بإعلانها أن اللجنة المشكلة أوضحت أن المعلومات المؤكدة بشأن الحادث تفيد بعدم تعرض الغواص لهجوم من سمكة قرش، كما فحص الأطباء المكلفون بعلاج المصاب الإصابة وأفادوا بأنها ناتجة عن جرح قطعي بآلة حادة وليس بسبب كائن بحري.

كما انتهى خبراء وزارة البيئة من أعمال فحص الجرح، وخلصوا إلى عدم تطابق شكل الإصابة قطعيا مع ما هو ثابت وموثق عالميا لطبيعة الإصابات التي تنتج عن هجوم أسماك القرش على البشر، مؤكدين أن الإصابة قد تكون ناتجة عن «جسم معدني حاد»، وهو ما تطلب اتخاذ ما يلزم من جهات الاختصاص لاستبيان حقيقة الحادث والأسباب الفعلية التي أدت إلى حدوثه، وتؤكد وزارة البيئة ضرورة توخي الحذر في نشر الشائعات التي تثير البلبلة والرأي العام.

خطورة عضة سمكة القرش

ولتوضيح مدى خطورة عضة سمكة القرش في حال حدوثها، قال الدكتور محمد بكير، أستاذ الثروة السمكية، إنه يتحكم في ذلك حجم السمكة وشكل العضة، وما إذا كانت أكلت الذراع بالكامل، أو التهمت جزءًا منه، لافتًا إلى أنه في الغالب تكون هذه الأسماك شاردة من أعماق البحر، حيث إن الشواطئ المصرية خالية من أسماك القرش.

وأضاف «بكير»، أن الشواطئ تضع شباكا عائمة على بُعد كيلو من الشاطئ؛ لمنع دخول أي أسماك خطرة أو قناديل تؤذي أحد الأشخاص، فضلا عن أن الشواطئ المأهولة بالسكان خالية من أسماك القرش وغيرها، موضحًا أن الأسماك الكبيرة منها تكون في أعماق البحر فقط، ولا تصل لقرب الشاطئ.

عوامل تتحكم في خطورة عضة القرش

وأشار أستاذ الثروة السمكية، إلى أن نوع السمكة وحجمها تتحكم في حجم الفك وقوة العضة، مضيفًا أن الأحجام الكبيرة منها لديها القدرة على ابتلاع الإنسان بالكامل، لذلك فلا تتواجد هذه الأنواع بالقرب من الشواطئ، وتعيش في أعماق البحار.

وأكد «بكير» بعد رؤية صورة إصابة ذراع «طارق» المتعرض للإصابة من سمكة القرش، أنها قد تكون صغيرة أو متوسطة الحجم، وهو ما يظهر من شكل الإصابة: «خربوش بالسن»، موضحًا أنه إذا كان القرش كبير الحجم لالتهم الذراع على حد أقل.