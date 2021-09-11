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محمود مسلم

حظك اليوم برج الحوت السبت 11-9-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:02 ص | السبت 11 سبتمبر 2021
برج الحوت

برج الحوت

يتصف برج الحوت بحبه لعائلتهم وإخلاصهم الدائم مهما كانت الظروف أو العواقب، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

القمر في منزلك التاسع مما يجعلك تهتم اليوم بمعرفة أصل الأشياء وتكتسب جديدا وتحقق تطورا.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

تفرح اليوم بالمستجدات وتكون قدرتك على الإقناع هائلة.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.

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