التحقيقات: القاضي المفصول وصديقاه خططوا لاغتصاب فتاة مارينا قبل الحادث بيومين

في يوم 9 ديسمبر من العام الماضي، جرى الكشف عن واقعة خطف ومواقعة حسناء مارينا دون رضاها داخل فيلا بالساحل الشمالي، وبحسب أوراق القضية فإن الجناة هم قاض مفصول، وصديقاه، وخططوا للجريمة قبل تنفيذها بـ48 ساعة، مستغلين أن المجني عليها تعمل سكرتيرة لأحد المتهمين، واتفقوا فيما بينهم على استدراج الفتاة إلى الساحل الشمالي بزعم حضور مؤتمر عن الاستثمار العقاري، وتناوبوا اغتصابها عنوة واحدًا تلو الآخر، وأسدلت محكمة الجنايات، في جلسة أمس الخميس، الستار عن القضية بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهم.

أدلة الاتهام

أدلة الاتهام التي سجلتها محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة أثبتت أن «م. ف. م» وشهرته «وائل» 40 عاما، قاض في محكمة الاستئناف، وصديقيه «مصطفى. ع» 39 عاما، مدير مكتب مقاولات يقيم في البحيرة، و«كمال. ج» 31 عاما مدير شركة أجهزة كهربائية ويقيم في البحيرة، أوهموا فتاة مارينا «آلاء» بدعوتها لحضور مؤتمر عن الاستثمار العقاري، وأن من نقل تلك الرسالة إليها كان مديرها في العمل الذي أخبرها بضرورة حضور المؤتمر، وأنه حجز لها غرفة منفردة في أحد الفنادق.

فخ مدير فتاة مارينا

وكشفت أوراق القضية عن أن قاضى الساحل الشمالي وصديقيه استدرجوا فتاة مارينا إلى فيلا الساحل الشمالي عندما عاد مديرها في العمل وأخبرها بوجود مشاكل في حجز الفندق بعد أن وصلت إلى الساحل الشمالي وطلب منها المبيت معه في فيلا خاصة بأحد أصدقائه فرفضت الفتاة في بداية الأمر، وطلبت من مديرها في العمل الاتصال بشقيقها حتى تطمئن، فاستجاب لها وتواصل مع شقيقها وطمأنه على شقيقه حتى انتزع موافقته على بقائها معه.

تقرير الطب الشرعي: فتاة مارينا تعرضت لعنف جنسي

أوضحت التحقيقات أن الجناة اقتحموا غرفة فتاة مارينا داخل الفيلا، وتحسسوا جسدها واغتصبوها عنوة، وبعدها نجحت في الهروب واستغاثت بالجيران فعاونتها مالكة فيلا مجاورة في استدعاء شرطة النجدة، وبعدها نقلت الفتاة إلى المستشفى، وأثبت الطب الشرعي تعرضها لعنف جنسي جنائي.