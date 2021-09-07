مشروعات عالمية على أرض مصرية.. نشاط «الإسكان» بمدينة العلمين الجديدة

تعد مدينة العلمين الجديدة، أول مدينة مليونية في الساحل الشمالي، وإحدى مدن الجيل الرابع، وتتشابه مع العاصمة الإدارية الجديدة في ضخامة المشروعات العالمية التي ستقام عليها كأفضل المدن السياحية في مصر؛ حيث تشمل مراكز تجارية عالمية وأبراجا سكنية وسياحية، وتبلغ مساحة المدينة نحو 48 ألف فدان بعمق أكثر من 60 كيلومترا جنوب الشريط الساحلي، ومخطط للمدينة أن تستوعب أكثر من 3 ملايين نسمة.

وتقع مدينة العلمين الجديدة داخل الحدود الإدارية لمحافظة مرسى مطروح بطول 48 كيلومترا من الطريق الدولي (الإسكندرية – مطروح)، كما أن مدينة العلمين الجديدة، ليست مدينة مصيفية، بل هى مدينة للسكن والإقامة والعمل فى كل المجالات (الزراعة - الصناعة - السياحة - الترفيه - الخدمات).

وترصد السطور التالية، نشاط وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، داخل مدينة العلمين الجديدة.

نشاط «الإسكان» بمدينة العلمين الجديدة

- تعد مدينة العلمين الجديدة فى المقام الأول مركز إقليمى على مستوى الساحل الشمالى، وسيكون لها دور فى منظومة العمران الساحلى.

- يتميز موقع مدينة العلمين الجديدة بإطلالته المميزة على البحر الأحمر بمسافة تمتد إلى 14 كيلومترا.

- مدينة العلمين الجديدة، ليست مدينة مصيفية، بل هى مدينة للسكن والإقامة والعمل فى كل المجالات (الزراعة - الصناعة - السياحة - الترفيه - الخدمات).

- مشروع أبراج الداون تاون، سيخلق منطقة للتنمية بمدينة العلمين الجديدة، تضاهى منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

- مدينة العلمين الجديدة، هى باكورة المدن الجديدة فى الساحل الشمالى، ولها دور فى جذب الكثافات السكانية.

- الممشى السياحي بطول 18 كيلومتر، ومشروع حواجز الأمواج بعدد 18 حاجزا.

- تضم المدينة قطاع سكني في مدينة العلمين الجديده يحتوي على نحو 10 آلاف وحدة سكنية.

- ستضاهي الأبراج الفندقية بالمدينة «أبراج دبي»، وستقام بها احتفالات في المناسبات.

- مدينة العلمين الجديدة، ليست مدينة مصيفية، بل هى مدينة للسكن والإقامة والعمل فى كل المجالات (الزراعة - الصناعة - السياحة - الترفيه - الخدمات).

- تعد مدينة العلمين الجديدة فى المقام الأول مركز إقليمى على مستوى الساحل الشمالى، وسيكون لها دور فى منظومة العمران الساحلى.

- تضم منطقة أثرية مكونة من: متحف مفتوح – منتزه دولى – منطقة ترفيهية – فنادق – خدمات ميناء. قطاع حضري مكون من :جامعة – مركز خدمات إقليمية. مركز سياحي عالمي على نسبة بناء 20%. ومنصات منفصلة تطل على البحر.

- تضم المدينة أبراجا على كل منصة تصل ارتفاعها إلى 35 مترا، وتتكون الأبراج من 3 أدوار تجارية وإدارية وجراج سفلي بجانب الوحدات السكنية.