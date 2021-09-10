5 شركات أدوية تجاوزت مبيعاتها 27 مليار دولار من لقاح كورونا

دفع تفشي وباء كورونا شركات الأدوية حول العالم إلى التركيز تطوير لقاحات كوفيد-19، وهو ما عزز من مبيعات تلك الشركات مع استمرار انتشار الفيروس حول العالم وظهور سلالات جديدة من الفيروس، ما دفع العديد من البلدان إلى طلب جرعات إضافية لتوفير جرعة ثالثة لمواطنيها.

وحققت 5 شركات أدوية كبرى، هي (فايزر، بايونتيك، موديرنا، أسترازينيكا، وجونسون آند جونسون) إجمالي إيرادات نحو 27.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2021، مع توقعات بأن تحقق تلك الشركات أرباحاً نحو 75 مليار دولار في عام 2021، وفقاً لـ«فوربس».

أكبر 5 شركات أدوية مبيعًا للقاح كوفيد-19 في النصف الأول من عام 2021:

فايزر

جاءت شركة فايزر على رأس الشركات التي حققت أرباحاً كبيرة من مبيعات لقاحات كوفيد-19، حيث حققت الشركة مبيعات في النصف الأول بلغت 11.3 مليار دولار، بما نسبته 33.7% حصة إيرادات النصف الأول من إجمالي المبيعات، وتتوقع الشركة مبيعات تقارب 33.5 مليار دولار من لقاح BNT162b2 في 2021 بالكامل، ومن المتوقع أن تقدم 2.1 مليار جرعة بموجب عقود موقعة في منتصف يوليو 2021.

بايونتيك

ساهم اللقاح في نمو مبيعات بايونتيك، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 8.7 مليار دولار في النصف الأول من عام 2021، وأرجعت الشركة النمو بشكل رئيسي إلى الزيادات السريعة في المعروض من لقاح كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم.

موديرنا

وسجلت إيرادات شركة موديرنا زيادة في الستة أشهر الأولى من العام 2021، مرتفعة إلى 6.3 مليار دولار، نتيجة للمبيعات التجارية للقاح كوفيد-19، وباعت الشركة 302 مليون جرعة لقاح مقابل 5.9 مليار دولار خلال النصف الأول من هذا العام ووقعت عقود لقاحات بقيمة 20 مليار دولار في عام 2021، مع توقعات أن تسجل جرعات اللقاح بين 800 مليون إلى مليار جرعة في السنة المالية 2021، مقابل ملياري إلى 3 مليارات جرعة في عام 2022.

أسترازينيكا

شهدت إيرادات أسترازينيكا نمواً نسبته 23% بالنصف الأول 2021، لتسجل نحو 15.5 مليار دولار، وساهم لقاح كوفيد-19 بحوالي 1.2 مليار دولار في الإيرادات، بما في ذلك 894 مليون دولار في الربع الثاني و275 مليون دولار في الربع الأول من عام 2021.

جونسون آند جونسون

كان للقاح الجرعة الواحدة من شركة جونسون آند جونسون الفضل بشكل هامشي في زيادة إيرادات الشركة، حيث بلغت مبيعات اللقاحات 264 مليون دولار في النصف الأول 2021 من إجمالي إيرادات بلغت 45.6 مليار دولار، وتتوقع الشركة أن تبلغ مبيعات اللقاح 2.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2021.