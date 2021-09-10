طبيب: معدلات عدوى «دلتا» تقترب من الجدري ومخاوف من الوصول لأرقام الحصبة

قال الدكتور مجدي بدران، استشاري المناعة وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن معدل عدوى سلالة «دلتا» من فيروس كورونا المستجد، أصبح قريبًا جدًا من معدل العدوى في مرض الجدري، الذي ينقل فيه المريض العدوى إلى 9 آخرين، محذرًا من أن يصل الأمر إلى معدل عدوى مرض الحصبة حيث ينقل المريض الإصابة إلى 18 شخصًا.

ارتفاع نسب إصابة الأطفال

وأضاف «بدران»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مانشيت» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، مساء الجمعة، أن السلالات الجديدة من فيروس كورونا أصبحت أكثر انتشارًا وأكثر قدرة على إصابة فئات جديدة، لأن الفئات الجديدة مثل الأطفال كانت في وقت سابق «محبوسة في البيوت» بعيدًا عن الإصابة بكورونا، كما أنهم لا يحصلون على التطعيم ولم يصابوا من قبل، وبالتالي ليس لديهم أجسام مضادة، ولذلك يجب على الجميع أن يخافوا على أبنائهم، خاصة أن سلالة فيروس كورونا الأصلية التي ظهرت في «ووهان» كانت تصيب الأطفال بنسبة 3% فقط، ولكن في الولايات المتحدة حاليًا يسجلون 22% من الإصابات الجديدة بين الأطفال، وأصبح هناك أطفال في المستشفيات.

نصائح قبل العام الدراسي

ونصح استشاري المناعة وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، قبل بدء العام الدراسي، بأن يلتزم الأطفال بارتداء الكمامة ،وتقليم الأظافر، وتطهير اليدين جيدًا، وعدم لمس الوجه، ويجب تناول وجبة الإفطار في الصباح، ومنع التدخين في المنزل، وأن يمكث الأطفال مرتدين الكمامة في المنزل لعدة ساعات ليعتادوا عليها.

وتابع أن هذه التغيرات تعود إلى الطفرات الجديدة، و«لازم نلغي السلامات والأحضان حتى لو كنا قرايب، ونشك في بعضنا، ويجب أن نرتدي الكمامة حتى في المنزل عند زيارة الأقارب»، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية وفرت التطعيمات للمواطنين، وأن تطعيم الآباء والأمهات والمعلمين يقلل من فرص إصابة الأطفال بفيروس كورونا.

انخفاض كفاءة الكمامة بعد 4 ساعات من استخدامها

وأشار إلى أن كفاءة الكمامة تنخفض بعد 4 ساعات من استخدامها، ولذلك يجب أن يكون لدى الشخص أكثر من واحدة، موضحًا أن الأرقام الحقيقية للإصابات تساوي 10 أضعاف أو 20 ضعفًا لعدد الإصابات المعلنة، مشددًا على أن الوفيات في الأطفال قليلة، ولكن يجب الحفاظ على الأطفال بعيدًا عن الإصابة.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة بدأت في تلقيح الأطفال أكبر من 12 عاما، ولكن يجب ألا يجري تلقيحهم إلا بعد وجود دراسات محايدة، وليست من شركات الأدوية.