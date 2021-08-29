المدينة الجامعية 2021.. شروط وتعليمات الالتحاق بجامعة الوادي الجديد

تنتهي فترة التقديم للمدينة الجامعية في جامعة الوادي الجديد، في الأول من شهر سبتمبر 2021 لكل من الطلاب الجدد والطلاب القدامى، ولم يتبق سوى 48 ساعة فقط للتقديم، وذلك للعام الجامعي 2021/ 2022 للمرحلة الاولى بالمدينة الجامعية.

الطلاب والطالبات الجدد

أ. الطلاب الثانوية العامة المصرية من مواليد 1/7/2003 والاصغر سناً، الذين يبعد محل اقامتهم مسافة 30 كيلومتراً او أكثر

ب. الطالبات المستجدات الحاصلات على الثانوية العامة المصرية اللاتي يبعد محل إقامتهن مسافة 20 كيلومتراً أو أكثر

الطلاب والطالبات الساكنين والساكنات العام السابق

أ. قبول الطلاب القدامى الساكنين العام السابق الناجحين بتقدير عام جيد على الاقل.

ب. قبول الطالبات القدامى الساكنات العام السابق الناجحات بتقدير عام مقبول على الاقل حسب الاماكن المتاحة.

ج. قبول الطالبات المنقولات بمادة أو مادتين حسب الأماكن المتاحة مع الأخذ في الاعتبار المسافة بين محل الإقامة والجامعة بالمصروفات التي تحددها ادارة الجامعة.

طلاب الاحتياجات الخاصة

قبول الطلاب والطالبات القدامى والجدد ذوي الاحتياجات الخاصة (شلل - بتر - عمى) عن طريق شهادة معتمدة من المراقبة الطبية.

الطلاب المتميزين

قبول الطلاب والطالبات القدامى المتميزين الغير ساكنين وساكنات العام السابق الحاصلين على تقدير (امتياز) أو (جيد جدا).

السكن المميز

الطلاب والطالبات الراغبين في الاقامة بالمدينة في سكن مميز بمصروفات تحددها ادارة الجامعة.

الطلاب والطالبات الذين تنطبق عليهم شروط التسكين ويرغبون في الاقامة بسكن مميز.

الطلاب والطالبات الذين لا تنطبق عليهم شروط التسكين ويرغبون في الاقامة بسكن مميز في ضوء الاماكن المتاحة.

ويمنع تسكين الطلاب والطالبات الموقع عليهم جزاءات سابقة من داخل المدينة الجامعية أو خارجها. وحالات الانتساب والمحولين من جامعات أخرى والحاصلين على شهادات أخرى غير الثانوية العامة (شهادات معادلة والمعاهد بمختلف انواعها) والراسبون.

يسمح بتسكين طلاب وطالبات البرامج الخاصة ومن في حكمها في السكن المميز (مبنى للطلاب -وجناح السكن المميز) وعلى الطالب أن يراعي أثناء التقديم الإلكتروني ان يختار سكن بتغذية أو سكن بدون تغذية من بدء العام الجامعي 2021/ 2022م ولا يتم تغييرها نهائيا خلال العام الدراسي وأن يختار نوع السكن (عادي او مميز) حيث أن السكن المميز بمصرفات تختلف عن السكن العادي، وللاستعلام: طارق عبدالحفيظ أبو زيد مدير وحدة ميكنة المدن الجامعية والتغذية 01009101330

ومتاح لكل من الطلاب الجدد والقدامى التقدم بطلبات الالتحاق بالمدن الجامعية من خلال موقع الزهراء للمدن الجامعية لطلاب جامعات: «الأقصر، أسوان، أسيوط، الإسكندرية، السويس، الفيوم، القاهرة، الزقازيق، المنصورة، المنوفية، المنيا، الوادي الجديد، بنها، بني سويف، بورسعيد، جنوب الوادي».