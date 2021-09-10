طلعت: مصر ستصبح رقمية بالكامل خلال عامين.. وسنقلل من أزمة «السيستم وقع»

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه جرى رقمنة 90 خدمة حكومية، وسيتم رقمنة أكثر من 100 خدمة قبل نهاية هذا العام، وكل ذلك من أصل 500 خدمة تقدمها الحكومة المصرية عبر كل وزاراتها ومؤسساتها للمواطن المصري.

نستهدف ربط 33 ألف مبنى حكومي بشبكة كابلات ألياف ضوئية

وأضاف طلعت خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع»، الذي يعرض عبر شاشة DMC: «خلال العامين المقبلين سنكون قد قمنا برقمنة كل الخدمات الحكومية، وسيتم ربط 33 ألف مبنى حكومي بشبكة من كابلات الألياف الضوئية ضمانا لاستمرارية الخدمة وجودة المنظومة التي تقدم الخدمة للمواطن، حيث انتهينا من 18 ألف مبنى وخلال العامين المقبلين سننتهي من البقية لتصبح مصر رقمية مكتملة».

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «عبارة السيستم وقع تشمل عناصر كثيرة، وبحثنا عن دعم كل عنصر وتقويته لزيادة استمرارية وجودة الخدمة، هذا الأمر لن يتم علاجه بنسبة 100% فاحتمالات الأعطال ستظل موجودة لكننا نحاول تقليل هذه الاحتمالات بتدعيم المنظومة من خلال ربط المباني الحكومية بشبكة ألياف ضوئية، وأن يكون لدينا مركز بيانات مدعم بأحدث النظم، بالإضافة إلى وجود أجهزة اتصالات متطورة».

أهمية شبكات الجيل الخامس

وأكد، أن شبكات الجيل الخامس تتيح سرعة هائلة وقدرة على التحكم في عدد ضخم من الأجهزة، لكن مشكلتها في أن أجهزة المحمول التي تعمل بها أن ثمنها غالٍ، حيث إن أقل تكلفة لجهاز محمول يقدر بنحو 1000 دولار.

ولفت إلى أن شبكة الجيل الخامس تستهدف التطبيقات الصناعية وليس استخدام الأشخاص: «نبحث الآن مع مختلف قطاعات الدولة كيفية الاستفادة من هذه الشبكة، وعموما فإن العمل من دولة أخرى لا يتطلب هذه التقنية، ويمكن تطبيقها الآن بمنتهى الفاعلية».