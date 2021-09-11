والد الطفلة جايدا: بنتي بطلة رياضية وسائق متهور دهسها

لم تكن تعلم الطفلة جايدا أحمد، أن حياتها ستنقلب رأسا على عقب بعد أن خرجت لتلعب وتلهو أمام منزلها الكائن بمدينة رأس البر، فـ دهستها سيارة مسرعة فجأة ودون سابق إنذار، وينجم عن ذلك إصابات بالغة للبطلة الرياضية التي كانت تمارس رياضة السباحة، حتى أصبحت لا تعلم الصغيرة صاحبة الـ 10 أعوام، وأسرتها، هل تستطيع أن تمارس حياتها مجددا وتمارس الرياضة التي طالما عشقتها أم ستصبح جليسة كرسى متحرك، بعد إصابتها بإصابات بالغة في الحوض والمخ.

والد الطفلة: والد مرتكب الحادث نقلها إلى مستشفى حكومي

يروي «أحمد» والد الطفلة، تفاصيل الحادث لـ «الوطن»، قائلا: «كنا خارج المنزل أنا وزوجتي جاء لنا اتصال هاتفي لنا يفيد دهس سيارة لابنتي ونقلها للمستشفى، ودخلنا في حالة انهيار لا نعلم إلى أين نقلت طفلتنا، توجهنا لمستشفى 107 بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط والتي رفضت استقبالها، ووجدنا أن المستشفى غير مجهز، وقمنا بنقلها لمستشفى حكومي آخر ولكن لم نجده مؤهلا لاستقبال حالة طفلتي، وتبين أن والد مرتكب الحادث هو من نقلها للمستشفى الحكومي، ثم نقلت طفلتي لمستشفى الصفا الخاص، تم عمل الأشعة والفحوصات لتنقل لغرفة العناية المركزة لمدة يومين، ثم فوجئنا بهم يقولون إن حالتها استقرت، ليتبين فيما بعد أن البنت مصابة بكسر بقاع الجمجمة، فضلا عن كسور في الحوض، وطبيب العظام طالب بالراحة التامة لها لوجود كسور في الحوض ولا يمكن أن أخرج بها من المستشفى لنتوجه لمنزلنا».

كسر بقاع الجمجمة وتأثر الجهاز العصبي لجايدا بالحادث

وأشار الأب للتأثير البالغ الناجم عن الكسر بقاع الجمجمة على الجهاز العصبى وحدوث اعوجاج في الفم وتغيير في الوجه، وفقدان السمع بالأذن اليمنى، وإصابتها بالعصب السابع، وكسر في مشط القدم الثاني والثالث.

ونفى والد الطفلة جايدا، التفاوض مع أسرة المتهم على فدية، قائلا «قمت باتخاذ كل الإجراءات القانونية»، مشيرا لحدوث تلاعب في كاميرات تسجيل الواقعة في محيط مكان الحادث، مطالبا بحق ابنته قانونا ومساندة الناس له، مشيرا إلى أن ابنته لاعبة سباحة وكرة اليد، وحصلت وفريقها الرياضي، على عدد من البطولات الرياضية، مشيرا إلى أن الحادث كان سببا في عدم مشاركتها مع فريقها في إحدى البطولات الأسبوع الجاري، مختتما حديثه قائلا «الأطباء أكدوا أنهم لن يمكنهم الجزم هل تستطيع ممارسة الرياضة مجددا قبل مرور مدة لاتقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 6 أشهر».

التحريات تكشف مفاجأة: الشقيق الأكبر هو مرتكب الحادث الحقيقي

في سياق متصل، تكثف قوات مباحث رأس البر، جهودها لضبط مرتكب الواقعة والمدعو «بلال»، 20 عاما، الذي أثبتت التحريات ورواية الشهود أنه هو مرتكب الواقعة، وليس شقيقه الأصغر الذي كان بجواره في السيارة وقت وقوع حادث دهس الطفلة جايدا أحمد، كما أشيع من قبل.

هذا وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4740 جنح رأس البر لسنة 2021.