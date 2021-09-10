«الإفتاء» عن إهانة طبيب لممرض داخل مستشفى: «مرض إبليس اللعين»

علقت دار الإفتاء على واقعة إهانة طبيب لممرض، قائلة: «أكرم الله تعالى الإنسان، وجعله خليفته وأكرم مخلوقاته عليه، وأوجب حفظ حقوقه، وجعل ذلك التكريم والحفظ مدار مقاصد الشرائع. فحرم امتهانه أو التعدي عليه بأي شكل من أشكال التعدي والإهانة».

أول تعليق لدار الافتاء على واقعة إهانة طبيب لممرض

وتابعت الدار: كما قال تعالى: "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا" (الإسراء: 70)؛ فمن يعتدي على إنسان بالتعذيب أو الإهانة فهو مصاب بداء الكبر والغرور، وذلك مرض إبليس اللعين الذي رفض السجود لآدم.

نقابة الأطباء تحقق مع الطبيب

وكانت نقابة الأطباء قد أصدرت بياناً منذ قليل، أعربت فيه عن استيائها الشديد من محتوى فيديو إهانة أحد الأطباء لممرض، وهو الفيديو المتداول حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يُنسب لأحد الأطباء ويحتوى على إهانات من الطبيب لممرض بالمستشفى.

وأعلنت النقابة إحالة الطبيب صاحب الواقعة إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة للتحقيق معه فيما ورد بالفيديو، وسيجري إعلان نتيجة التحقيق فور الانتهاء منه.

النائب العام يأمر بالتحقيق في الواقعة

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر بفتح تحقيق في واقعة تداول فيديو يظهر فيه إجبار طبيب لممرض على السجود لكلب، وتقديم التحية له، داخل مستشفى خاص.

أول تعليق من نقابة التمريض

وقالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إنها تواصلت مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، وسيتخذ الإجراءات القانونية ضد ما أسمته بـ«الدكتور المختل عقليًا»، مستكملة: «أطلب الكشف عليه نفسيًا وعقليًا مفيش حد طبيعي يعمل العمايل دي، كما أني ألوم الشخص الآخر الضحية لأنه استجاب لمثل هذه التفاهات، كيف يقبل على نفسه ذلك؟» بحسب تعبيرها.