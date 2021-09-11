رئيس «حقوق النواب» يدين واقعة إهانة طبيب لممرض: تخالف التقاليد

أدان النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ما تم تداوله اليوم حول واقعة اعتداء طبيب على ممرض، حيث أهان أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، أحد أعضاء هيئة التمريض بأحد المستشفيات الخاصة.

«حقوق إنسان النواب» تدين الواقعة

وأوضح رضوان، في بيان، أن هذا الفعل المشين يتنافى مع كل الأعراف الإنسانية والأخلاقية وهو ما يخالف التقاليد الجامعية التي يجب أن يتحلى بها أعضاء هيئة التدريس.

وأكد طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن كرامة المواطن المصري هي حق أصيل من حقوق الإنسان، وتعمل الدولة المصرية جاهدة في الآونة الأخيرة على الحفاظ على هذا الحق الأصيل لمواطنيها بحماية كرامتهم وتوفير كل السبل الاجتماعية والاقتصادية و السياسية للحفاظ على هذا الشأن.

الشكر لوزير التعليم العالي

ووجَّه رضوان، الشكر للدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على سرعة التحرك وإعطاء الأوامر بإحالة الطبيب الذى تجرد من كل المعايير الأخلاقية إلى التحقيق واتخاذ اللازم ضده، وأكد السيد النائب طارق رضوان فى نهاية الحوار أنه مستمر بمتابعة الواقعة، مشدداً على أن كرامة المواطن المصري حق لا يسمح المساس به ولن يتم التهاون فى محاسبة المخطئ.