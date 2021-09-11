ضبط 20 قطعة أثرية ترجع للعصر الإسلامي بحوزة أحد الأشخاص بسوهاج

أكدت معلومات وتحريات قسم شرطة سياحة وآثار سوهاج، التابع لقطاع السياحة والآثار، قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج، بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج، أمكن ضبطه، وبتفتيش مسكنه تبين وجود 3 حفر داخل المسكن وضبط بحوزته 20 قطعة يشتبه في أثريتها، والأدوات المستخدمة في الحفر، وكمية كبيرة من الردم الناتج عن أعمال الحفر.

وبعرض القطع المضبوطة على مفتش الآثار، أفاد بأثريتها وأنها ترجع إلى العصر الإسلامي.

وبمواجهته اعترف بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وحيازته للقطع المضبوطة بقصد الإتجار.. وجرا اتخاذ الإجرءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.