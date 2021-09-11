«لعب عيال» يتسبب في مصرع 4 أشقاء خلال 6 ساعات ببني سويف والبحيرة

لقي 4 أشقاء مصرعهم خلال 6 ساعات فقط في حادثين متفرقين بمحافظتي بني سويف والبحيرة، حيث انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالتعاون مع الأهالي في محافظة بني سويف، جثماني طفلين شقيقين غرقا بمياه نهر النيل في مركز الواسطى، بينما لقيت شقيقتان مصرعهما أسفل دولاب منزلهما بقرية برقوقة التابعة لمركز دمنهور، وتبين أن السبب في الحادثين هو «لهو الأطفال».

غرق شقيقين بمياه نهر النيل في الواسطى ببني سويف

في الحادث الأول، انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، بالتعاون مع عدد من المنقذين من الأهالي بمركز الواسطى، مساء أمس، طفلين شقيقين غرقا في نهر النيل قرب قرية زاوية المصلوب التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، أثناء لهوهما أمام المنزل، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

وكانت مديرية أمن بني سويف، قد تلقت إخطارا مساء الجمعة، يفيد بغرق طفلين شقيقين بمياه النيل قرب قرية زاوية المصلوب وتبين أنهما: «عمر عبدالله عماد»، 5 سنوات، و«عماد عبدالله عماد»، 4 سنوات، يقيمان بقرية زاوية المصلوب بمركز الواسطى.

وفاة شقيقتين سقط عليهما دولاب منزلهما بالبحيرة

وفي الحادث الثاني لقي طفلتين شقيقيتن مصرعهما إثر سقوط دولاب عليها أثناء لهوهما داخل منزلهما، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض لمتابعة التحقيقات.

وتلقت مديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة دمنهور يفيد استقبال مستشفى دمنهور، جثتي شقيقتين إثر سقوط الدولاب عليهما أثناء اللهو بمنزلهما بقرية برقوقة التابعة لذات المركز، وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء لهو الطفلتين داخل منزلهما سقط عليهما دولاب الغرفة، ولقيتا مصرعهما في الحال، وجرى نقل جثماني الطفلتين إلى مشرحة مستشفى دمنهور التعليمي.

بالانتقال والفحص تبين وفاة كل من «فيروز محمد عتمان» عامين، و«ساندي محمد عتمان» 4 سنوات، وتم حفظ الجثتين داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.