عمر كمال يلتزم بقرار الموسيقيين ويغني دون «فلاشة» في الساحل الشمالي

التزم المطرب الشعبي عمر كمال بقرار نقابة المهن الموسيقية، وأحيا حفلا غنائيا في الساحل الشمالي، وظهر بصحبة فرقته الموسيقية المكونة من 8 عازفين بعد ان استغنى عن الفلاشة.

عمر كمال أول مطرب شعبي يلتزم بقرار الموسيقيين

ونشر عمر كمال عدة فيديوهات من الحفل بصحبة فرقته الموسيقية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Facebook، وعلق: «يكفينا شر ناس علينا .. وعاملين معانا».

عمر كمال: يكفينا شر ناس علينا

نقابة المهن الموسيقية قد أصدرت بيانا صحفيا أكدت فيه أنها ماضية في تنفيذ كافة القرارات التي تصب في صالح أعضاء جمعيتها العمومية، وجاء فيه: «تهيب نقابة المهن الموسيقية بجميع الموسيقيين والمطربين أعضاء الجمعية العمومية بعدم تداول الأخبار غير الصحيحة بقصد أو بدون قصد مما يثير عدم الوضوح لدى البعض وتعارض المعلومات مع الواقع».

من جانبه، أكد الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين أن النقابة حازمة في قرارتها التي اتخذت للإصلاح وما ستتخذه من إجراءات في هذا المجال، مشددا على تطبيق قرار منع الغناء علي الفلاشة ابتداء من يوم الخميس 16 سبتمبر 2021، وأن مجلس النقابة لن يتهاون في ذلك، مطالبا بضرورة استقاء المعلومات من مصدرها وعدم تناقل معلومات غير صحيحة.

وكانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارا بمنع استعانة الفنانين بفلاشة في أي حفل غنائي، وذلك بدءً من يوم الخميس المقبل الموافق 16 سبتمبر عام 2021.

جدير بالذكر ان عمر كمال يعد عضوا بنقابة المهن الموسيقية في فئة المنتسبين، وقدم خلال الصيف اكثر من 20 حفلا غنائيا في منطقة الساحل الشمالي.