مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بكفر الشيخ

لقى شخص مصرعه، وأصيب 5 أشخاص آخرون، من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الدولي كفر الشيخ/ المحلة، بمدخل قرية أبو عمر التابعة لمركز كفر الشيخ.

كانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات الإسعاف، قد تلقوا بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الدولي كفر الشيخ /المحلة، بمدخل قرية أبو عمر التابعة لمركز كفر الشيخ، وجميع المصابين من قرية متبول.

وسجلت بيانات المصابين كالتالي، عزيزة رزق عبدالله، 60 سنة، مصابة بكدمات وسحجات، وأحمد صالح يونس، 37 سنة، مصاب بكدمات بالظهر، دعاء سعد السيد، 26 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات بالجسد، سحر صالح إبراهيم، 27 سنة، مصابة بجروح بالوجه واشتباه كسر باليد اليسري، صالح أحمد صالح، 4 سنوات، مصاب بكسر بالفخذ الأيسر، واشتباه مابعد الارتجاج بالمخ، فيما يجري التعامل مع جميع الحالات وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة داخل استقبال مستشفى كفر الشيخ العام.

فيما لقي طفل مصرعه يدعي، محمد أحمد صالح، عامين، من نفس الأسرة في الحادث، وجرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة، تحرر محضر إداري مركز شرطة كفر الشيخ، وجارى العرض على النيابة العامة.

وفي وقت سابق، أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة ملاكي ومركبة «توكتوك»، على طريق كوبري «فودة» وكوبري «غزال»، بدائرة مركز بيلا، في محافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين لمستشفى بيلا المركزي لتلقي العلاج اللازم.