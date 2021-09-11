تراجع مؤشر «ناسداك المجمع» بنسبة ‏‎0.87‎‏%

‏‏أغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الجمعة، على انخفاض في جلسات تداول «بورصة ‏‏‏‏نيويورك»، وسجل مؤشر «ناسداك المجمع»، انخفاضا بـ ‏‎132.76‎‏ نقطة أي ‏‎0.87‎‏% ليحقق ‏‎15115.49‎‏ نقطة‏، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وتراجع مؤشر «داو جونز الصناعي»، ‏‎271.66‎‏ نقطة، بما يعادل‏ ‏‎0.78 ‎‏%، ليحقق ‏‏‏‎34607.72‎‏ ‏‏‏نقطة، فيما ‏تراجع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بمقدار ‏‎34.70‎‏ نقطة أي ‏‎0.77‎‏% ‏‏ليسجل‏‎4458.58 ‎‏ ‏نقطة.‏

وهوى «سهم أبل» بعد أن ألغى قاض، جزءا رئيسيا من قواعد متجر التطبيقات الخاص بها، وهو أمر يفيد صانعي التطبيقات، فيما ارتفعت أسهم مصنعي التطبيقات مثل: سبوتيفاي تكنولوجي وأكتيفيجن بليزارد، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2%

وفي سياق آخر، سجلت أسعار النفط ارتفاعاً بأكثر من 2%، مدعومًا بعلامات متزايدة على شح الإمدادات في ‏الولايات المتحدة نتيجة لإعصار «إيدا»، وارتفع خام برنت ليغلق عند 1.47 دولار أو 2.3% إلى 72.92 دولار. ‏

وصعد خام غرب تكساس الوسيط 1.58 دولار إلى 69.72 دولار، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

بدورها، أظهرت بيانات حكومية أن شركات النفط البحري في الولايات المتحدة استأنفت نحو 200 ألف برميل من الإنتاج، امس الجمعة، في حين لا يزال معظم إنتاج الخام بساحل الخليج متوقفا بعد الإعصار «إيدا».

وأوضحت قناة «سي إن بي سي عربية»، أنه ما زال أكثر من ثلثي إنتاج النفط بخليج المكسيك بالولايات المتحدة، أو 1.2 مليون برميل يوميا، متوقفا بعد أسبوعين تقريبا من الإعصار الذي اجتاح المنطقة المنتجة للنفط مع طول أمد جهود الإصلاح.