انخفضت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الخميس، عند إغلاق جلسات تداول «بورصة ‏‏‏‏نيويورك»، وانخفض مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بمقدار ‏‎20.79‎‏ نقطة أي ‏‎0.46 ‎‏% ‏ليسجل‏‎4493.28 ‎‏ ‏نقطة.

تراجع مؤشر «داو جونز الصناعي» ‏‎151.69‎‏ نقطة

‏وتراجع مؤشر «داو جونز الصناعي»، ‏‎151.69‎‏ نقطة، بما يعادل‏ ‏‎0.43 ‎‏% ليحقق ‏‏‎34879.38‎‏ ‏‏‏نقطة، فيما انخفض مؤشر «ناسداك المجمع» ‏‎38.39‎‏ نقطة أي ‏‎0.25‎‏ % ليسجل ‏‎15248.25‎‏ نقطة.‏

من جانبه، قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي «البنك المركزي»، في آخر إصدار لـ الكتاب البيج، إن الشركات في الولايات المتحدة تعاني من ارتفاع معدلات التضخم خاصة في ظل تفاقم أزمة النقص في الموارد والسلع، موضحا أن الشركات اشتكت من ارتفاع كبير في تكلفة المعادن وخدمات الشحن والنقل ومواد البناء، رغم انخفاض أسعار الخشب.

وأوضح «المركزي الأمريكي»، في تقريره للفترة ما بين يوليو إلى أغسطس الماضيين، أن النمو انخفض بشكل طفيف إلى وتيرة معتدلة وسط تراجع نمو قطاع الترفيه والسياحة بسبب تزايد المخاوف من انتشار السلالات الجديدة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وقيود السفر الدولية ببعض الحالات.

وأشار البنك الأمريكي، إلى أن التضخم ثابت عند وتيرة مرتفعة، وأظهر مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي زيادة بـ3.6% في يوليو الماضي، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

«بيلوسي»: الديمقراطيون لن يدرجوا بندًا لرفع حد اقتراض الحكومة الفدرالية

بدورها، قالت رئيسة مجلس النواب الامريكي، نانسي بيلوسي، بعد محاولات لرفع سقف الديون بمقدار 3.5 تريليون دولار، إن الديمقراطيين لن يدرجوا بندًا لرفع حد اقتراض الحكومة الفدرالية، موضحة انه يجب رفع حد الدين البالغ حاليا 28.5 تريليون دولار.

وتراجعت أسعار النفط، أمس الخميس، إلى أدنى مستوى لها منذ أسبوعين، مع إعلان الصين إطلاق خطة ‏للسحب من احتياطيات النفط الحكومية، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

انخفاض خام غرب تكساس الوسيط إلى 68.14 دولار

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 1.16 دولار أو 1.7 % إلى 68.14 دولار، كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت، 1.15 دولار أو 1.6 % لتبلغ عند التسوية 71.45 دولاراً للبرميل.