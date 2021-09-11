«لعبة الموت».. تفاصيل مقتل زوج على يد زوجته في سهرة رومانسية

كشفت أوراق التحقيق في قضية مقتل زوج ثلاثيني بمنطقة أوسيم بالجيزة، على يد زوجته «ه. أ» 39 سنة، أن الزوجة نصبت فخا لزوجها للانتقام منه بسبب تعدد علاقاته النسائية، والتعدي عليها دائما بالضرب، حيث استغلت عودته للمنزل بعد أيام من الغياب مع إحدى الفتيات، وأعدت ليلة رومانسية، وقامت بتوثيق يديه من الخلف على سبيل الدعابة، واستغلت استسلام المجنى عليه لها وخنقته بإيشارب حتى الموت، ثم غادرت المنزل.

3 أيام على السرير

ظلت جثة الزوج لمدة 3 أيام ملقاة على السرير في غرفة النوم، واكتشف والده الجريمة عندما لم يرد المجني عليه على اتصالاته لمدة 3 أيام، وبدأ الشك يتسرب إلى قبله، لذا توجه إلى منزله، وكانت الصاعقة، وجده جثة هامدة داخل غرفة نومه، بينما اختفت زوجته.

خطة الانتقام

كشفت التحريات أن الزوجة وراء ارتكاب الجريمة فتم القبض عليها، وخلال استجوابها اعترفت أنها أعدت خطة الجريمة للانتقام من زوجها فتظاهرت أمامه بأنها ليست غاضبة من تصرفاته كالمعتاد، ومارست حياتها الزوجية معه بشكل طبيعي وحدثت بينهما علاقة حميمية يوم الجريمة، وبعدها قيدت قدميه ويديه كنوع من الدعابة، وعندما وجدت الفرصة سانحة أمامها للانتقام منه لم تتردد لحظة واحدة.

تعذيب وإثارة

وشرحت الزوجة أن زوجها كان مقيدًا من قدميه ويديه من الخلف، بينما كانت هي تواصل إثارته جنسيًا عن طريق الضرب والاعتداء عليه، وأثناء ذلك أمسكت بإيشارب وقامت بلفه حول رقبته وخنقته حتى الموت قبل أن تتركه جثة هامدة وتغادر المنزل، مشيرة إلى أنها أنها نفذت الجريمة بمفردها دون الاتفاق مع أي شخص، وبعدها تحرر محضر بالواقعة وأحيلت إلى النيابة للتحقيق معها بتهمة القتل العمد، وتمت إحالتها للمحاكمة الجنائية حيث أجلت المحكمة القضية في جلسة أمس الأول للشهر المقبل.