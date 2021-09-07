قطع المياه عن منطقتين بالقاهرة لمدة 4 ساعات.. اعرف التفاصيل

أعلنت شركة مياه الشرب بمحافظة القاهرة، قطع المياه عن منطقتين بالقاهرة الكبرى، وهما شبرا الخيمة، بالكامل، وبهتيم، بالكامل، وذلك من يوم الجمعة المقبل، ولمدة 4 ساعات، اعتبارا من الساعة الثانية عشر ليلا، حتى الساعة الرابعة من يوم السبت الموافق 11 سبتمبر.

استكمال أعمال التركيبات الميكانيكية بمحطة شبرا الخيمة

واعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، في بيان صحفي صادر اليوم، عن أنه نظرا لأعمال التركيبات الميكانيكة الخاصة بتوسعة محطة مياه شبرا الخيمة؛ سيتم قطع المياه عن مناطق (شبرا الخيمة بالكامل، بهتيم بالكامل)، اعتبارا من الساعة الثانية عشر منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 10 سبتمبر الجاري، وحتى الساعة الرابعة صباح يوم السبت الموافق 11 سبتمبر الجاري، لمدة 4 ساعات.

شركة المياه تهيب بالمواطنين توفير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، معلنة عن تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

وتعمل شركة مياه الشرب بالقاهرة، حاليا على أحد أكبر مشروعات التوسعات بمحطة مياه شبرا الخيمة، الذي يتمثل في إضافة 30 ألف متر مكعب للطاقة التخزينية للمحطة لتصل إلى 60 ألف متر مكعب، وذلك من خلال ربط الخزان الأرضي الجديد.

قبول دفعة جديدة بالمدرسة الفنية لمياه الشرب

وفي سياق آخر، أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، قبول دفعة جديدة من الطلاب المقبولين بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد، للعام الدراسى 2021-2022، من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وذلك بعد اجتياز الطلاب لاختبارات القدرات والمقابلة الشخصية للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الكائنة بمسطرد.