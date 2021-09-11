إصابة خمسة أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين أشقاء بأسيوط

أصيب خمسة أشخاص، بينهم 3 أشقاء وأب ونجليه، بطلقات نارية متفرقة بالجسم في مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية «دير ريفا»، التابعة لمركز أسيوط، وجرى نقل المصابين للمستشفى الجامعي.

تلقى اللواء دكتور عمر السويفى مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، بوصول بلاغا لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية ووقوع مصابين بقرية دير ريفا التابعة لمركز أسيوط، وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة إسعاف وجرى السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النار.

وبالمعاينة والفحص تبين إصابة كلا من «أبانوب جرجس عيد، باسم جرجس عيد، محبوب جرجس عيد، يسا باسم جرجس، كراس باسم جرجس»، جميعهم مصابين بطلق ناري خرطوش وجرى نقل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعي.

وكشفت التحريات التي قام بها فريق مباحث المركز أن سبب المشاجرة خلافات أسرية بين الأشقاء بعضهم البعض وتدخل فيها الأبناء، وجرى إلقاء القبض على طرفي المشاجرة وضبط السلاح المستخدم وجاري تحرير المحضر اللازم.