استقرار أسعار البيض اليوم.. 42 جنيها للطبق الأبيض

استقرت أسعار البيض اليوم في مصر، بعد ارتفاعها أمس بشكل كبير وملحوظ، حيث يتم تحديث الأسعار بشكل يومي، من خلال بورصة الدواجن والتي تحدد أسعار البيض التي يتم التعامل بها يوميا من قبل المزارع مع التجار والموزعين لتصل في النهاية إلى المستهلكين، ولكن بسعر أعلى.

وتتغير أسعار البيض بشكل يومي وفقا لنظرية العرض والطلب وتكاليف الإنتاج، كما تختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى، فهناك مناطق ترفع الأسعار بشكل مبالغ فيهن ولا ينطبق ذلك على مناطق أخرى.

وتختلف الأسعار أيضا من حيث النوع والجودة، ويشتهر السوق المحلي في مصر بثلاثة أنواع من بيض المائدة هي الأكثر استخدامًا، وهي البيض الأبيض، والأحمر، والبلدي.

استقرار أسعار البيض اليوم

وسجلت أسعار البيض استقرارًا اليوم السبت 11 سبتمبر 2021، بعد أن شهدت ارتفاعًا أمس، على النحو التالي:

- أسعار طبق البيض الأبيض 42 جنيها.

- سعر طبق البيض الأحمر 45 جنيها.

- سعر طبق البيض البلدي 53 جنيهًا.

ويحتوي البيض على العديد من الفيتامينات والمعادن، حيث يوفّر كمياتٍ عاليةً من الفيتامينات والمعادن مُقارنةً بالسعرات الحرارية التي يحتويها، كما يُعدّ مصدراً ممتازاً للكولين حيث تحتوي البيضة الواحدة على أكثر من 100 مليغرامٍ من هذا العنصر الغذائيّ؛ وهو يُعدّ ضروريّاً لبناء أغشية الخلايا، وإنتاج جزيئات الإشارة في الدماغ.

ويحتوي أيضا على مُضادات الأكسدة، حيث يحتوي صفار البيض على كمياتٍ كبيرةٍ من اللوتين، والزيازانثين وهي مُضادات أكسدة قوية تساعد على تقليل خطر الإصابة بالتنكُّس البقعيّ الذي يُعدّ سبباً رئيسياً للإصابة بالعمى المرتبط بالتقدُّم بالعُمر.

كما يحتوي أيضا على الدهون الصحية، حيث يوفّر البيض الدهون الصحية؛ حيث تحتوي البيضة الواحدة على كمية دهونٍ معتدلةٍ يتكوّن مُعظمها من الدهون الأُحادية غير المُشبعة، والدهون المُتعددة غير المُشبعة.