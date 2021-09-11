«مياه أسوان»: قنوات جديدة للتواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم

شدد العميد مهندس يحيى عبدالمنعم أبو زيد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، على ضرورة التواصل مع المواطنين وسرعة الاستجابة لمشكلاتهم.

طالب أبو زيد المركز الإعلامي بالشركة بعرض الشكاوى عليه بشكل دورى سواء كانت للمواطنين أو العاملين بالشركة.

فتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين

وأشار في بيان له إلى ضرورة فتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين عبر الصفحة الرسمية للشركة، وسرعة متابعتها وبحثها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

تفعيل آليات التواصل من خلال الخط الساخن 125

وأكد أن هناك توجيهات للمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة، بالاهتمام بحل شكاوى المواطنين، وتفعيل آليات التواصل من خلال الخط الساخن 125، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لحل المشكلات.

خطة إعلامية لتوثيق مشروعات مياه الشرب بـ"مبادرة حياة كريمة"

أعلن رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان أن المركز الإعلامي بالشركة بالتنسيق مع الشركة القابضة، انتهى من وضع خطته الإعلامية للتوثيق لمشروعات مياه الشرب فى إطار مبادرة حياة كريمة، لتشمل عدة محاور، منها: «التعريف المجتمعي بالمبادرة والمشروعات الجارى تنفيذها، والتسجيل لمراحل إنشاء المشروعات، ورفع الوعي المجتمعي تجاه أثرها الإيجابي فى توفير حياة كريمة للمواطنين».

استجابة لشكوى المواطنين بقنا

كما زار المهندس رجب عرفة خليل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، قرية منطقة النوافلة بقرية أولاد عمرو بعد شكوى الأهالى من وجود مياه بالشوارع وداخل المنازل، ومتابعة حل الشكوى يرافقه لجنة من إدارة القياسات والفاقد والمعمل والتشغيل والصيانة لمعرفة سبب ظهور تلك المياه وتحليلها لمعرفة إن كانت ناتجة من تسريب بمواسير مياه الشرب أو مياه جوفية.

وأكد رئيس مياه قنا أنه بعد التحليل المبدئى للمياه تبين أن بها "صرف صحى" قد تكون ناتجة عن الطرنشات الخاصة بالأهالى، حيث إن المنطقة لا تزال غير مخدومة بالصرف الصحى.

ووجّه بكشف وتغيير الخطوط المتهالكة، وإنهاء تلك المشكلة.