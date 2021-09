بعد أزمة «Black Widow».. «ديزني» تعرض أفلامها في السينمات حصريا

قرارات جديدة أعلنت عنها شركة «والت ديزني» فيما يخص أعمالها السينمائية المقرر طرحها في نهاية العالم الجاري، تتمثل في عرضها بشكل محدود في دور العرض السينمائي لمدة 45 يوما قبل طرحها على منصتها الإلكترونية «Disney Plus».

ونص إعلان «ديزني» على أن قائمة أفلامها الحية ستُعرض في المسارح وحدها لمدة لا تقل عن 45 يومًا، ما يمنح الاستوديو مساحة لتمديد العرض المسرحي لأفلامها، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

«ديزني» تعرض أفلامها في السينمات 45 يوما قبل طرحها على منصتها الإلكترونية

ومن جانبه، قال كريم دانيال، رئيس مجلس إدارة شركة والت ديزني للتوزيع الإعلامي والترفيه، «بعد النجاح الهائل في شباك التذاكر لأفلامنا الصيفية التي تضمنت خمسة من أفضل ثمانية إصدارات محلية لهذا العام، نحن متحمسون لتحديث خططنا المسرحية للفترة المتبقية من عام 2021»، متابعا: «مع استمرار تحسن الثقة في مشاهدة الأفلام، نتطلع إلى ترفيه الجماهير في المسارح مع الحفاظ على المرونة لمشتركي Disney Plus».

وعملت شركة «ديزني» هذا العام بسبب جائحة كورونا وظروف إغلاق دور العرض السينمائي وتحديد سعة الإشغال، قامت بطرح أفلامها على منصتها الإلكترونية تزامنا مع عرضها في السينمات، وهو ما خلق أزمة بين النجمة سكارليت جوهانسون بطلة فيلم «Black Widow»، والشركة الشهيرة بسبب أن العرض الإلكتروني أثّر على إيرادات فيلمها.

وحقق فيلم «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings»، الذي يعرض حاليا حصريا في السينمات إيرادات قدرت بـ 105 مليون دولار محليا فقط، حتى يوم الأربعاء الماضي، وتفوق على إيرادات فيلم «Black Widow» الذي حقق 100 مليون دولار في نفس تلك المرحلة من عرضه في السينمات والذي جاء تزامنا مع طرحه على منصة «Disney Plus»، وهذا يجعل «Shang-Chi » أحد أفضل العروض السينمائية على مستوى الإيرادات في عصر الوباء.

مواعيد عرض أفلام «ديزني» في 2021

وتشمل خريطة «والت ديزني» للعام الجاري 5 أفلام، هي «Eternals» الذي حددت 5 نوفمبر المقبل لطرحه في دور العرض السينمائي حول العالم، و«The Last Duel» في 15 أكتوبر، و«Ron's Gone Wrong» في 22 أكتوبر، و«West Side Story» في 10 ديسمبر، و«The King's Man» في 22 ديسمبر.

أما فيلم الرسوم المتحركة الموسيقية «Encanto» سيعرض في السينمات لمدة 30 يومًا بدءًا من 24 نوفمبر، قبل أن يصل إلى «Disney Plus».