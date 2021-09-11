مياه أسيوط تتأهب للشتاء بـ350 مُعدَّة لمواجهة الأمطار

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن إجراءات استباقية لمواجهة الأمطار فى فصل الشتاء، بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات الجغرافية لمتابعة ارتفاع مناسيب المياه ومتابعة الأحوال الجوية وحالة الطقس التى قد تتعرض لها البلاد.

خطة لإدارة الأزمة

وأضاف رئيس مياه أسيوط أنه تم وضع خطة لإدارة الأزمة وتأمين محطات المياه والصرف الصحي، ومآخذ محطات المياه المرشحة، حيث تم رفع درجة الاستعداد في جميع محطات رفع الصرف الصحي، وفي إطار استعدادات الشركة لمواجهة أمطار الشتاء باسيوط بالتنسيق مع المحافظة والشركة القابضة، تم تطهير وصيانة جميع بالوعات صرف الأمطار وإصلاح جميع التلفيات بالإضافة إلى تطهير شبكات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية.

وفى سياق متصل تم تجهيز عدد 16 سيارة ناقلة مياه الشرب، وعدد 73 سيارة كسح، و20 من معدات التطهير وعدد 10 حفارات وعدد 5 سيارات لوري لنقل الكلور، و5 طلمبات غاطس لسحب المياه قطر 4 بوصات، وغيرها من المعدات.

وذكر أنه تم إجراء صيانة وتطهير شامل لعدد 7 مراكز على مستوى المحافظة، مؤكدا أن الشركة توفر جميع الإمكانيات والمعدات لتفادى حدوث أي أزمات من شأنها أن تؤثر على المواطنين. وعلى صعيد آخر نوّه إلى أن الشركة تستقبل جميع الشكاوى التي تشمل انقطاع المياه أو حدوث كسر أو تجمع مياه على الخط الساخن 125 من أي موبايل أو خط أرضي.