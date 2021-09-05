«مياه أسيوط»: تركيب 10700 قطعة موفرة بالمساجد والكنائس

قال المهندس محمد صلاح عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، إن الشركة نجحت في تركيب 10700 قطعة موفرة بالمساجد والكنائس الأهلية ضمن المرحلة الأخيرة.

يأتي ذلك تنفيذًا لفعاليات بروتوكول التعاون المبرم بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ووزارة التنمية المحلية.

القطع الموفرة توفر نحو 50% من كمية المياه المستخدمة

رئيس الشركة أشار إلى أن تركيب القطع الموفرة يأتى ضمن خطة ترشيد الاستهلاك، حيث توفر القطع الموفرة نحو 50% من المياه المستخدمة، عن طريق خلط كمية معينة من الهواء بالمياه المتدفقة وبإعطاء نفس قوة الضغط دون أن تضعف قوة المياه الذى ينعكس أيضا على قيمة فاتورة الاستهلاك.

حملة «بيع القطع الموفرة» بالتنسيق مع القابضة للمياه

وأضاف أن الشركة أطلقت حملة «بيع القطع الموفرة »، بالتنسيق مع الشركة القابضة للمياه، من خلال توفيرها بجميع مراكز خدمة العملاء بالشركة في أسيوط، وسيارة خدمة العملاء والتوعية المتنقلة.

وذكر أن الشركة تفعل جميع قنوات التواصل مع المواطنين للاستعلام وحجز وشراء القطع الموفرة أو الاستعلام عن أي من خدمات المياه والصرف الصحي، من خلال الخط ساخن 125 من أى تليفون أرضى أو الاتصال من خلال الهاتف المحمول على رقم 01280733990، والواتس اب على رقم 01206179891، والصفحة الرسمية للشركة، وتطبيق الهاتف المحمول وتطبيق قراءتى المجانى، وبرنامج CMS الإلكتروني.