تشكيل 4 فرق مسرحية تابعة للشباب والرياضة بجنوب سيناء

أعلن محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء أن المخرج المسرحي الكبير جمال مهران قام باختيار فرقة جديدة لشعبة الطلائع تحت 18 سنة، لأول مرة على أرض المحافظة، موضحا أنه لأول مرة تشارك هذه الفرقة في مسابقة «كنوز»، لمسرح الطلائع بمراكز الشباب، مشيرا إلى أن الفرق المختارة تشارك في مسابقات على مستوى الجمهورية، وحققت فرقة ذوي القدرات الخاصة مراكز متقدمة الشهر الماضي أثناء المشاركة في مهرجان أقيم بمحافظة الإسكندرية الشهر الماضي.

وأضاف في بان صحفي، اليوم، أن «آية عبد المنعم» من جنوب سيناء فازت بالمركز الأول كأحسن ممثلة، والمخرج جمال مهران فاز بمركز أحسن تصميم ملابس في الفن التعبيري، وفاز اثنان من ذوي القدرات بالمراكز الأولى في الفن التعبيري «محمد علاء وآيات أحمد».

4 فرق مسرحية تشارك في 4 مهرجانات مختلفة

وأضاف أنه جرى الإعلان عن احتياج المديرية لفرقة جيدة لمسرح الطلائع من شباب المحافظة، وتقدم عدد كبير من الشباب والبنات للمشاركة في الاختبارات التي جرت أمس بمدينة الطور تحت إشراف المخرج المسرحي جمال مهران الذي يقوم بالتدريب والإخراج وتأليف المسرحيات بالمحافظة.

وأضاف أنه أصبح لدى مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء أربع فرق مسرحية، اثنتان من هذه الفرق خاصة بذوي القدرات الخاصة، وتشارك الفرق الأربعة كل عام فى أربعة مهرجانات هي: مهرجان هواة المسرح، مهرجان إبداع، مسابقة الحلم المصري لذوى القدرات والهمم، مسابقة كنوز لمسرح الطلائع.

وأضاف أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يولي اهتماما كبيرا لتنمية المهارات لدي الشباب وبخاصة في المحافظات الحدودية.

أعداد الفرق المسرحية في جنوب سيناء

من جانبه قال المخرج المسرحي جمال مهران، إن الفرقة الواحدة تضم بين 10 و15 شابا وفتاة ويتم اختيارهم وفقا لمعايير بواسطة لجنة من الثقافة لأنها تمثل المحافظة، موضحا أن أبرز المعايير التي يتم التقييم من خلالها هي الموهبة التي يتمتع بها الشاب أو الفتاة، الذكاء، المعلومات العامة.

وأوضح أن أي ممثل لابد أن تكون مخارج الألفاظ سليمة والصوت قوياً ولديه إحساس بالكلمة، ثم يأتي التدريب وهو مسئولية المدربين حيث يعطي تدريبات على الموسيقى والتفاعل مع المشاهد.