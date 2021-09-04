يترقب ما يقرب من 186 ألف طالب وطالبة، إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 ، المقرر الكشف عنها خلال الأيام القليلة المقبلة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خصاة طلاب الشعبة العلمي علوم، حيث يبحث الكثير منهم عن توقعات تنسيق كلية التمريض 2021 - 2022 ، التي سيتم الإعلان عن نتيجتها خلال 72 ساعة من غلق موقع التنسيق الإلكتروني، خاصة وأن الكلية تستوعب ما يقرب من 15 ألف طالب وطالبة بمستوى أنحاء الجمهورية.

توقعات تنسيق كلية التمريض 2021 - 2022.. إعلانها الأسبوع الجاري

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات أنه لا يمكن حسم مؤشرات وتوقعات تنسيق كلية التمريض 2021-2022 في الوقت الحالي، نظراً لاستمرار طلاب الثانوية العامة 2021 خاصة طلاب تنسيق المرحلة الثانية 2021، في تسجيل رغبات المرحلة حتى غد الأحد الموافق 5 سبتمبر الجاري، لافتة إلى أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيكشف الأسبوع الجاري عن الحدود الدنيا للالتحاق بكليات المرحلة الثانية.

توقعات تنسيق كلية التمريض 2021 - 2022 بالجامعات الخاصة: 55%

وأضافت المصادر أن توقعات تنسيق كلية التمريض 2021-2022 للجامعات الحكومية تختلف عن الجامعات الخاصة، موضحاً أن الجامعات الحكومية سيتم الكشف عن تنسيق كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض والمعاهد الفنية الصحية خلال الأيام المقبلة، أما بالنسبة لتوقعات تنسيق كلية التمريض 2021-2022 للجامعات الخاصة فإنه من المتوقع أن يقف عند الحد الأدنى المعلن من قبل المجلس الأعلى للجامعات الخاصة وهو 55%.

وتواصل الجامعات الخاصة استقبال رغبات طلاب الجامعات الراغبين في الالتحاق بالكليات من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق الموحد للجامعات الخاصة، فضلاً عن بحثهم على جميع التوقعات والمؤشرات الخاصة بالحدود الدنيا للكليات والتي من بينها توقعات الحد الأدنى لتنسيق كلية التمريض 2021-2022 بالجامعات الخاصة، وأكدت مصادر أنه متوقع ثباته لعدم وجود إقبال كبير عليه من طلاب الثانوية العامة 2021.