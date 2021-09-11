بالصور .. تفاصيل جولة المدير التنفيذي لهيئة الصحة بمحافظة الإسماعيلية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، تفاصيل الجولة التفقدية للدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذي للهيئة، والتي تأتي بناءً على توجيهات رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور أحمد السبكي، لمتابعة الموقف التنفيذي لسير العمل على أرض الواقع، بأعلى معايير الجودة، وذلك بعدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

وأشار بيان الهيئة، إلى أن «التلواني» بدأ جولته بزيارة جامعة قناة السويس، وبحث خلالها مع الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، سبل تناقل الخبرات بين الجانبين وآليات التعاون في مجال البحث العلمي، وذلك في إطار ضمان جودة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بإقليم قناة السويس بشكل عام، ومحافظة الإسماعيلية بشكل خاص.

وتابع «التلواني» زيارته بتفقد عدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، بدأت بمستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة بكافة أقسامها الداخلية، الرعاية المركزة، وقسم الطوارئ بالمستشفى، مشددًا على ضرورة توافر مخزون استراتيجي من جميع المستلزمات الطبية وكافة الأدوية بالمستشفى، مرورًا بوحدة صحة الأسرة بالكيلو 11 للوقوف على مدى جاهزيتها للتسجيل من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وانتهت الزيارة الميدانية بتفقد سير العمل على أرض الواقع بالمجمع الطبي بالإسماعيلية.

وأوضحت الهيئة، في بيانها، أن المدير التنفيذي للهيئة، عقد اجتماعًا مع مدراء الإدارات المختلفة بفرع الهيئة بالإسماعيلية، ناقش خلاله أهم محاور الجولة التفقدية لضمان استمرارية انضباط سير العمل بالمنشآت، مؤكدًا على تذليل كافة التحديات، تيسيرًا لتقديم الخدمة الطبية اللائقة لكافة المنتفعين بالمنظومة، علاوة على بحث خطط فرع هيئة الرعاية الصحية التشغيلية في المرحلة المقبلة ووضع الجداول الزمنية المحددة لتنفيذها، وذلك بما يتسق مع التوجهات الاستراتيجية للهيئة ورؤيتها التي ترتكز على تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية وفقًا لمعايير الجودة العالمية لكافة المواطنين.

الدكتور أحمد السبكي: هدف الزيارات الميدانية هو ضمان انضباط وجودة سير العمل على أرض الواقع وتحقيق رضاء العاملين والمتعاملين مع الهيئة

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الهدف من الزيارات الميدانية هو الاطمئنان على انضباط وجودة سير العمل على أرض الواقع بكافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة، والتأكد من جاهزية كافة المنشآت وتوافر كافة المستلزمات والأدوية بها، إضافة إلى تحفيز القوى البشرية على القيام بعملهم، ومعرفة التحديات التي قد تواجههم، وذلك بما يضمن تلبية احتياجاتهم علاوة على ضمان تقديم أعلى مستوى من الخدمة الصحية المتكاملة لكافة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يحقق رضاء العاملين والمتعاملين مع الهيئة العامة للرعاية الصحية وخدماتها الصحية.

ورافق «التلواني» خلال زيارته لمحافظة الإسماعيلية وفد من قيادات الهيئة شمل الدكتور عادل تعيلب، مدير الإدارة العامة لشئون الأفرع بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد العقاد، مدير الإدارة العامة للرعاية الثانوية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أحمد بسيوني، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، واللواء حسن عبد الرسول، مدير الأمن لفرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية.