«حقوق الإنسان بالداخلية» تتفقد سجن الفيوم.. وتراجع سبل رعاية النزلاء

قامت لجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالمرور على أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن الفيوم للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين، وتلقي شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والاطمئنان على جميع أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، لاسيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر، ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

أوضحت الوزارة في بيان لها، أن ذلك يأتي في إطار إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان واستمراراً لتنفيذ خطة المرورات على كافة المواقع الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين فى سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية.

تفقدت اللجنة سجن الفيوم العمومى "رجال" من حيث أماكن الزيارات وكافة مرافق السجن، ومراجعة كافة سُبل الإعاشة والرعاية المقدمة للنزلاء.

وجّه قطاع الخدمات الطبية قافلة تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة إلى مديرية أمن الفيوم، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين المترددين على أقسام ومراكز الشرطة بالمديرية والمحتجزين ورجال الشرطة والعاملين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.