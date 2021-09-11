ضبط شخص يفرض إتاوة على أصحاب السيارات في النزهة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة على المواطنين للحصول على مبالغ مالية مقابل ركن السيارات بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة – له معلومات جنائية)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية .