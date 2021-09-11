المحامي العام يحقق في واقعة وفاة شاب أسفل عجلات قطار «سمنود - المنصورة»

أصدر المستشار عماد سالم، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، توجيهاته، اليوم، إلى رئيس نيابة مركز سمنود بضرورة فتح باب التحقيق في واقعة وفاة شاب أسفل عجلات قطار «سمنود - المنصورة» .

وشدد المحامي العام، في تعليماته، على تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث وسرعة ضبط المتهم، فضلاً عن سماع أقوال شهود العيان واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كان شاب في العقد الثاني من عمره لقي مصرعه دهسًا أسفل عجلات قطار «المحلة - المنصورة»، أمام قرية محلة خلف عقب نشوب مشاجرة بينه وبين أحد اللصوص، حاول سرقة هاتفه، أثناء استقلاله القطار، ونُقلت جثة الضحية إلى مشرحة مستشفى سمنود العام.

مصرع شاب أسفل عجلات قطار لخلاف على سرقة موبايل

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغًا من شرطة النجدة بمصرع شاب سقط من القطار يُدعى «أمجد.ا.ا»، قرب قرية محلة خلف بدائرة المركز.

جهود أمنية لنقل جثة الضحية وتحديد هوية الجاني

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ، وتبين أن الشاب مقيم بمنطقة شكري القوتلي بمدينة المحلة الكبرى، وكان يستقل القطار القادم من محافظة الدقهلية، وأثناء وجوده على باب القطار حاول أحد الأشخاص، مجهول الهوية، سرقة التليفون المحمول الخاص بالمجني عليه، وعندما كشفه الأخير، دفعه المتهم ليلقي الشاب حتفه أسفل عجلات القطار.

شهود عيان: الشاب الضحية أصيب ببتر يده وقدمه

وكشفت المعاينة الأوّلية للجثة، التي أجراها الرائد سامح عمران، رئيس مباحث مركز سمنود، أن المجني عليه أصيب ببتر يده وقدمه، ودفع مرفق إسعاف الغربية برئاسة الدكتور مجدي عوض بسيارة إسعاف نقلت المتوفى من مكان الحادث إلى مشرحة مستشفى سمنود المركزي.

وأفاد شهود عيان أن الشاب حاول الدفاع عن نفسه، لكنه سقط لاختلال توازنه عندما اعتراض على سرقته، وهو ما تسبب في سقوطه من القطار ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، فأمرت بتشريح الجثة ودفنها.