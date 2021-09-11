بـ6500 كيلو بانجو.. الداخلية تطارد «عصابات المخدرات» من الإسماعيلية للقاهرة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة واستكمال إبادة الزراعات المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة عليها.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم السبت، فقد نفذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني - الأمن العام» ومديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع الجهات المعنية، استهدفت «منطقة الظهير الصحراوى لمنطقة أبو المرايغ بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق» بمحافظة الإسماعيلية، لضبط العناصر الإجرامية الخطرة التى تخصص نشاطها الإجرامي في مجال زراعة النباتات المخدرة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط «عدد 12 قضية» ضُبط خلالها، «12» مخزنا به كميات كبيرة لمخدر البانجو الجاف وزنت نحو «6500 كيلوجرام».

ضبط 3 عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى نشاط «إثنين من العناصر إجرامية، يحملان جنسية إحدى الدول العربية»، في مجال الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وخاصةً عقار «الإيفيدرين»، الذي يستخدم في صناعة مخدر الآيس «الشابو».

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى «الأمن الوطنى – الأمن العام» ومديرية أمن القاهرة، تم استهداف المتهمين وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، وبحوزتهما «9700 أمبول لعقار ـ إيفيدرين ـ الذي يستخدم في تصنيع مخدر الآيس «الشابو» - مبالغ مالية «عملات أجنبية مختلفة – محلية – 4 هواتف محمولة».

وبتطوير مناقشة المتهمين، أمكن تحديد مصدر تحصلهما على تلك المواد وتبين أنه صيدلى «مدير صيدلية كائنة بمحافظة الجيزة – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر».

باستهداف المذكور بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه حال تواجده داخل المخزن الخاص بالصيدلية المشار إليها، وبحوزته «10آلاف أمبول لعقار "إيفيدرين" – عدد من الأقراص المخدرة– مبالغ مالية "عملات محلية و أجنبية" – هاتف محمول»، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط تشكيلات عصابية تخصصت في الاتجار بالمواد المخدرة بالدقهلية

كما وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى «الأمن الوطنى – الأمن العام»، بالاشتراك مع مديرية أمن الدقهلية وقطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لكلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، نشاط «عدة عناصر إجرامية»، تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، على النحو التالي:

استهداف تشكيل عصابي ضم «7 عناصر إجرامية، لإثنين منهم معلومات جنائية»، وأمكن ضبط أربعة منهم حال تواجدهم بدائرة المركز، وبحوزتهم «كمية من مخدر البانجو– كمية من مخدر الهيروين– بندقية خرطوش – فرد محلى–عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة – دراجة نارية (بدون لوحات) – أسلحة بيضاء».

استهداف تشكيل عصابي ضم «5 عناصر إجرامية، لأربعة منهم معلومات جنائية».. وقد أمكن ضبط إثنين منهم حال تواجدهما بدائرة المركز، وبحوزتهم «كمية من مخدر البانجو – كمية من مخدر الآيس– مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – أسلحة بيضاء».

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات، أيدوا ما جاء بالتحريات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.