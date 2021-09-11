السيسي: التشريع ممكن ياخد زمن عشان ينجح.. خصوصا لما يبقى فيه مساءلة

أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنَّه لا يستطيع تغافل أعداد المواطنين في الريف «إحنا بنتحرك وبنتعامل معاهم وبييجي الكلام ده في التليفزيون، تقوم بنتي أو أختي تقول أنا عايشة في أوضة من غير سقف وعندي 4 أولاد».

وتساءل الرئيس السيسي، خلال حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، «طب يا ترى حقوق الإنسان هنا وحقوق الطفل ده إزاي؟ الأب يقولك الولد يبني ويمشي» مضيفًا: «يبقى احنا كمجتمع عندنا قضايا كثيرة جدا ومتجذرة وتحدي عميق قوي قوي، إزاي نتجاوزه وماكانش عندنا سبيل غير إن إحنا نعمل أساس عملاق من الثقة في القدرة، قدرة الدولة المصرية إنها تستطيع أن تتجاوز وتتحرك في معدلات غير مسبوقة، بس ده مش منفصل عن بناء الحقوق الحقيقية».

لا يمكن إغفال أعداد المواطنين في الريف

وأضاف السيسي: «خلي بالك والكلام ده اتكلمنا فيه كتير، كفاءة التشريع بس، لا، القائمين على تنفيذ القانون بس، لا، اللي هيتم تنفيذ القانون فيهم، طب ما انتو بتطلعوا قانون للختان وهل أسرنا أو بعض أسرنا بطلت تعمل كده؟».

وتحدث السيسي على قانون تجريم زواج القاصرات: «طب إحنا مطلعين قانون عشان موضوع زواج القاصرات البنت اللي عندها 12 أو 13 أو 15 أو 17 أو 20 قولوا ما شئتم، ترموها في موضوع ونقول المجتمع يتكلم والإعلام يتكلم فيها ونطلع قانون ونقول يا جماعة لو سمحتوا البنت بتتجوز سنة واتنين، وبعد كده معاها طفل ولا حاجة، انتو بتعملوا إيه في أولادكم، التشريع نجح.. هياخد زمن عشان ينجح وهيبقى فيه مساءلة، وهيبقى ده بيسمّع في القرية أو في المكان اللي فيه الموضوع».

في كلام مهم قوي اتقال.. وأنا عارف إن فيه ضيوف أجانب موجودين معانا

وتابع: «في كل اللي تمّ طرحه النهارده من زمايلنا وأصدقائنا وإخواتنا الموجودين هنا وحتى في الاستراتيجية، فيه كلام مهم قوي اتقال، وأنا عارف إن فيه ضيوف أجانب موجودين معانا».

وشدد السيسي على أهمية احترام التنوع والاختلاف «اتقال كلام مهم قوي إن احنا نحترم التنوع، ونحترم التعدد، نحترم الاختلاف، وإذا أراد أحد أنه يتصور أنه عنده تمييز في قدراته الثقافية، وعايز يفرضها على بقية المجتمعات، أنا بقول له انتبه أنت يمكن ده مسار ديكتاتوري، في إنك عايز تفرض عليا مسارك الثقافي، وبتعتبره هو التوب والقمة، لا مين قال لك كده؟ هو قمة لك ولمجتمعك ولكن قد لا يكون قمة ليا ولا لمجتمعي، ليه عايز تفرضه عليا».

إذا أراد أحد أن يفرض قدراته الثقافية على المجتمع.. نقول له: لأ

وتساءل السيسي: «طب ليه أنت مش عايزني أتطور التطور الطبيعي أو التقدم الحضاري أو الإنساني ليا وآخد وقتي فيه»، مضيفًا: «إذا كنت أنت خدت الكلام ده ونجحت فيه خلال 4 قرون، أنا لسه، لأن عمر الدولة المصرية من أيام محمد علي لحد النهارده ماكمّلتش 200 سنة تقريبًا يعني».