السيسي: «انتبهوا لكلامي يا مصريين.. لأن كلامي مخلص أمين شريف واعي»

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه للمواطنين، قائلًا: «أقول لكم يا مصريين بتسمعوني دلوقتي، ما لم تنتبهوا لكلامي كله لأن كلامي مخلص أمين شريف فاهم واعي، والوعي كنت بقول عليه من أهم قضايا حقوق الإنسان في بلدنا والعالم، لأني ممكن آخدك على وعي زائف زي اللي اتعمل في التسعين سنة، اللي احنا بنقول عليهم وكأن هو ده المنهج السليم وهو الدين الحقيقي وما دون ذلك حاجة تانية».

على مدى 90 سنة المجتمع كان بيتمّ صبغه بمنهج محدد

وأضاف السيسي، خلال الحلقة النقاشية «حقوق الإنسان الحاضر والمستقبل» ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، «صدقوني، عشان ده يبقى متسجل للتاريخ، يا جماعة يا مصريين القضايا اللي بنتكلم فيها نقدر نتصدى ليها بجلاء، الدكتورة هالة بتقول عن الإنجاب عاوزة 2 مليون، ده الحلم، أنا الحلم عندي 400 ألف، عشان أحقق للبلد لازم أجيب الحد الأقصى، والحد الأقصى اللي ممكن أنجح فيه».

يا ترى المنظمات الحقوقية في العالم تعلم حجم التحديات في بلدنا؟

وتابع: «أقدر أحل المسألة إلى حين حتى تتشكل ثقافة لدى المجتمع بأن 1 أو 2 كفاية، لكن احنا مانجحناش خلال الستين سنة فى هذا الأمر، يا ترى أصدقاؤنا والمتابعين للشأن العام في مصر من المنظمات الحقوقية في العالم يعلموا حجم التحديات الموجودة في بلدنا وأنها بتؤثر على مسيرة النمو الحضاري والإنساني المبتغى».