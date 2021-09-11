دفاع المتهم بالتحرش بطفلة الطالبية: موكلي «مريض نفسي»

قال دفاع المتهم المتحرش بالطفلة المجني عليها «يارا» في الطالبية، أمام هيئة المحكمة في أولى جلسات محاكمته، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم، اليوم السبت، إن «موكلي مريض نفسيا ويجب توقيع الكشف الطبي عليه، وأنه لم يقصد إطلاقا التحرش بالطفلة».

عقد الجلسة برئاسة المستشار عبدالناصر أبو الوفا وعضوية المستشارين وليد عبدالمعاطي عبدالخالق وبسام فاروق عنتر وأمانة سر أيمن محمد عثمان ومحمد عوض محمد.

القبض على المتهم

وكانت الأجهزة الأمنية في الجيزة قد ألقت القبض على المتحرش بطفلة الطالبية، بعد ساعات من الجريمة عقب تحديد هويته، وتبين أنه من سكان العقار المجاور لعقار الطفلة المجني عليها البالغة من العمر 11 سنة، وأنه تربص بها وتحرش بها مستغلًا وجودها بمفردها وقت الجريمة، وذلك عقب تداول صور المتهم ربط رواد منصات التواصل الاجتماعي تلك الواقعة بواقعة التحرش بطفلة المعادي، وبذات الطريقة التي نفذها المتهم إلا أن المتهم في واقعة الطالبية تحرش بالطفلة في الطابق الأول علوي وليس الأرضي كما فعل متحرش المعادي.

مواجهة المتهم

وواجهت النيابة المتهم بدليل الإدانة وهو فيديو التحرش الذي أظهر المتهم واقفًا أمام العقار، وعندما شاهد الطفلة اقترب منها وتحدث معها حتى خدعها بأنه يرغب في الصعود إلى صديقه في إحدى الشقق بالعقار.

التحريات

وأكدت التحريات صحة جريمة التحرش لتربص المتهم بالفتاة وصعوده للعقار بدون مصلحة وأنه لم يكن من سكان العقار أو حتى صاعدًا إلى أي من السكان، وأن المتهم نزل بعد دقائق من صعوده مع الطفلة؛ ما يؤكد ضلوعه في الجريمة.