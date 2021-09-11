«تساقط الشعر بعد التعافي من كورونا».. الأسباب وطرق العلاج

أعراض عديدة ظهرت على عدد كبير من الأشخاص بعد إصابتهم بفيروس كورونا، كان آخرها تساقط الشعر، وفقًا لدراسة استقصائية نشرتها مؤسسة Survivor Corps المعنية بإجراء دراسات حول المتعافين من وباء فيروس كورونا، مشيرة، عبر موقعها، إلى أن أكثر من ثلث المشاركين البالغ عددهم 1700 شخص، قالوا إنهم أصيبوا بتساقط الشعر وخاصة النساء، بعد تعافيهم، وأظهرت الدراسة أن عدوى فيروس كورونا تؤدي إلى تساقط بصيلات الشعر ليستغرق الأمر شهورا طويلة من أجل التعافي، الأمر الذي ينعكس على الحالة النفسية للمتعافين، لا سيما بين السيدات.

حالات عانت تساقط الشعر

في مشهد مرعب، استيقظت فتاة تبلغ من العمر 24 عامًا، على وجود خُصل من شعرها على وسادتها، «صحيت من النوم لقيت شعر كتير أوي على المخدة»، وفقًا لما ذكرته «نادين أمجد» لـ«الوطن»، وهي واحدة من الملايين حول العالم التي تعرضت للإصابة بفيروس كورونا المستجد في فبراير الماضي، التي واجهت ظاهرة سقوط الشعر كغيرها من المرضى، حيث إنها عانت الألم الشديد في الفترة الأخيرة بسبب الفيروس المستجد، لكن حالتها لم تحتج إلى المستشفى أو استخدام الأكسجين، وفي مرحلة الشفاء لاحظت بعد استيقاظها من النوم سقوط شعرها على السرير.

وعبرت «نادين» عن حزنها «الموضوع كان صعب ويخض، خصوصا اني فقدت جزء كبير من شعري من الأمام»، وأكملت أنها على الفور ذهبت إلى طبيب تغذية وبعد فترة من المعاناة استمرت 4 شهور من تلقيها العلاج قل سقوط الشعر وبدأ في النمو.

وكانت «هند رجب»، ذات الـ26 عامًا، كعادتها اليومية، تعمل على تسريح شعرها في الصباح، قبل أن تكتشف مكانًا كبيرًا أعلى فروة رأسها بلا شعر، الذي أخذ في التساقط دون ملاحظته، وكان ذلك بعد تعافيها من كورونا بأسبوعين، وكما أوضحت لـ«الوطن»، أنها شعرت بالحرج، وبأنها لم يعد شعرها جذابًا كما كان، واضطرت إلى تغيير تسريحة شعرها المعتادة عليها، لكي تغطي المكان الذي زحف عليه الصلع.

النساء أكثر عرضة لتساقط الشعر عن الرجال

الدكتورة سوزان صادق، أخصائية حساسية ومناعة، علقت على تلك الحالات السابقة في حديثها لـ«الوطن»، قائلة إن ما يحدث للشخص الذي يمر بهذه الحالة يسمى تساقط الشعر الكربي (Telogen effluvium)، وهو عبارة عن تساقط الكثير من الشعر بمعدل أكبر من الطبيعي، وعادة يبدأ بعد حوالي شهر من حدوث الاصابة بفيروس كورونا، وذلك لأن الإجهاد الجسدي الناجم عن فيروس كورونا، هو أحد العوامل التي تسبب تساقط الشعر، وفي معظم المرضى تنتهي المشكلة في غضون فترة من أربعة إلى ستة أشهر.

وأكدت الدكتورة سوزان أن المشكلة مزعجة، خاصة أن المرضى أغلبهم كانوا في رحلة طويلة مع علاج كورونا، وبعدها يواجهون آثارها، «استقبلت كتير من حالات كورونا يعانون من سقوط شعرهم»، ويتراوح أعمار غالبية المرضى الذين فقدوا شعرهم بعد التعافي أو أثناء الإصابة من العشرنيات إلى الخمسينيات، وخاصة النساء حيث يعانين أكثر من الرجال، لأن الرجال لديهم شعر أقصر، وكلما زاد طول الشعر أصبح أكثر عرضة للسقوط.

التعافي من تساقط الشعر بعد كورونا

ولمنع تساقط الشعر دعت أخصائية الحساسية والمناعة، إلى الإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية، وخصوصًا التي تحتوي على فيتامين «A,C» مثل الخضراوات والفواكه، والإكثار من شرب السوائل وخصوصًا المياه والعصائر الطبيعية، وتناول الحبوب مثل الشوفان، والشعير لأنها غنية بفيتامين «B» الذي يساعد على منع تكسر الشعر، ويزيد من قوة الشعر ونموه كما أن بها كمية عالية من الزنك.

وأوضحت أن ممارسة الرياضة باستمرار تعزز من صحة الجسم والشعر والبشرة، واستخدام الزيوت الطبيعة في الشعر بدلًا من المواد الكيميائية، مثل زيت الزيتون والخروع والجرجير، فتحتوي هذه الزيوت على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية.